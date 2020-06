FOTO Županijska završnica Coca Cola kupa 2005. i 2002. godišta: Pitomačani i Slatinčani izborili završnicu u Splitu

Na terenu s umjetnom travom Sportskog centra Vegeška u Virovitici odigrana je županijska završnica Coca Cola kupa u malom nogometu za mladiće rođene 2005. i 2002. godine i mlađe, koji se igra u sklopu Plazma Sportskih igara mladih.

Odlazak na državnu završnicu bio je primamljiv cilj, pa je u utakmicama, posebice kod starijeg godišta, bilo puno tenzija, a pomalo i nepotrebne nervoze. Na kraju su se u 2005. godištu mladi nogometaši iz Pitomače pokazali boljim “majstorima nogometne lopte” svladavši u odlučujućoj utakmici virovitički No Limit.

Početkom drugog dijela utakmice Pitomača je povela 1:0. Vrlo brzo No Limit je izjednačio na 1:1, ali su do kraja Pitomačani bili efikasniji i došli do pobjede 3:1. Drugo mjesto je osvojio No Limit, dok su treći bili virovitički Pljugići.

Kod starijih igrača, nakon niza uzbudljivih i kvalitetnih utakmica u finale su se plasirali VT team i Error 404 iz Slatine. Slatinčani su u prvom dijelu propustili nekoliko izglednih prilika, ali su to nadoknadili u nastavku utakmice kada su došli do uvjerljive pobjede 3:0. Obje pobjedničke momčadi su se plasirale na državnu završnicu, koja će se odigrati u Splitu u drugoj polovici srpnja.

Rezultati:

2005. godište i mlađi:

Pljugići – No Limit 0:2

Pitomača – Pljugići 3:2

No Limit – Pitomača 1:3

2002. godište i mlađi:

Četvrtzavršnica:

Error 404 – No Limit 1:0

Kiseli krastavčići – Pitomača 3:0

Smogovci – Grofovi 4:0

Prijatelji – VT team 0:1

Poluzavršnica:

Error 404 – Kiseli krastavčići 1:0

Smogovci – VT team 0:0 – nakon penala 1:2

Finale:

Error 404 – VT team 3:0

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)