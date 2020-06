Markotić najavila kazne za nenošenje maski: Sigurnije je biti odgovoran

Alemka Markotić jutros je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska najavila kazne za nenošenje maski, a govorila je i o mutaciji virusa.

– Maske se uvode kao obavezne. Pokušali smo ljude uvjeriti da ih treba nositi, a sada je donesena i uredba. Prijevozna sredstva mjesta su na kojima se posljednjih mjeseci identificiralo da se lakše prenosi virus. Zatvoreni je prostor, veći je broj ljudi – rekla je.

Tvrdi kako će nastaviti pratiti situaciju i sve što se događa, piše Večernji.hr.

– Većina je unesenih slučajeva iz Srbije i BiH. Ako se primijeti da se iz neke zemlje iz EU unositi veći broj slučajeva, onda ćemo i za njih uvesti restrikcije. Dogovor je s EU da se granice otvaraju i zavaraju među sličnim državama.

– Ova situacija nešto je malo bolja, bez obzira na to što će biti povećanje broja koji smo imali. I dalje ga zovemo obiteljski virus jer se širi među obiteljima, u zatvorenim prostorima, u radnim sredinama, na otvorenom prostoru imamo šanse držati ga pod kontrolom, ali to zahtijeva mjere koje smo rekli. Udaljenost, maske, dezinfekcija.

O mutaciji virusa i blažim simptomima rekla je:

– Naš imunitet nije jači. Svugdje gdje su to pokušali, nisu uspjeli. Bitno je da smo više na otvorenom. Je li virus slabiji u vidu nekakve njegove promjene, to treba pratiti na osnovi više radova. Ne možemo zaključiti da je došlo do ublažavanja virusa. Međutim, morate dobiti određenu koncentraciju virusa, što je veća koncentracija, njegova snaga i sposobnost prodiranja u organizam je jača. On se mora probiti kroz naše stanice i treba mu veća snaga. Imali smo dosta slučajeva gdje mnogi imaju samo pozitivan nalaz, bez simptoma. Imali smo i po 60 dana pozitivan nalaz. Upitno je još uvijek koliko nalaz tog virusa samo u nosu znači mogućnost prijenosa na druge. U tom kontekstu više smo na otvorenom. S velikim oprezom gledamo jesen. Tada ćemo imati i druge različite prehlade, gripu i slično, bit će dosta teško i zahtijevno prepoznavati tko doista treba u izolaciju, a koga ćemo pustiti da se kreće – tvrdi i dodaje:

– Uvijek možemo očekivati da se virus ugasi poput SARS-a, no ne ponaša se po tipu SARS-a. SARS se istutnjao kroz cijeli svijet za nekakvih 4,5 mjeseci, imao je oko 8 tisuća slučajeva, a ovdje je oko 8,9 milijuna. Puno je virulentniji. Na svu sreću 80-90 posto ljudi ima blaže simptome. Problem je kad virus uđe u bolnice i domove. Naglasila je kako na predizbornim skupovima treba održavati maksimalnu distancu.

– Stalno to ponavljamo, a ljudi nekad možda i ne vjeruju da su te mjere zaista učinkovite jer su tako jednostavne.

Markotić tvrdi kako je odluka svakog čovjeka hoće li putovati samo njegova:

– Nije ovo jedini virus. Morate poštovati određena pravila. Ljudi sami moraju preuzeti odgovornost. Velika odgovornost na svakom je od nas. To je moja odluka, hoću li putovati, hoću li se ponašati odgovorno. Možemo imati sasvim dobar i lijepi odmor ako ćemo se ponašati odgovorno.

Rekla je kako će se primjenjivati kazne u slučajevima u kojima se ne nose maske, a obavezno ih je nositi.

– Čim je nešto odredba, morat će se primjenjivati određene kazne. Međutim, cijelo vrijeme govorimo, zašto bi ljude trebalo kažnjavati jer ne rade ono što je za njihovo dobro. Lakše je uzeti, sašiti masku ili kupiti masku za 5, 10, 20 kuna nego plaćati kaznu od 500 ili 1000 kuna. Sigurnije je biti odgovoran – zaključuje Markotić.

(vecernji.hr)