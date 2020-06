Općina Lukač nastavlja ulaganja u Kapela Dvor: U izgradnji nogostup koji će povećati sigurnost mještana

Kurija Janković u Kapela Dvoru nezaobilazna je turistička destinacija na području Virovitičko-podravske županije. Nepovratno se ucrtala na turističku kartu jer nudi spoj baštine i prirode. Maleno naselje Kapela Dvor tako posjećuju i domaći, ali i strani turisti, a heritage hotel s četiri zvjezdice iz godine u godinu bilježi sve veći broj noćenja.

Zaslužna za njenu obnovu je Virovitičko-podravska županija, koja je nastavila ulaganja u sadržaje hotela. Prošle je godine otvoren Športsko rekreacijski centar, vrijedan više od 7,8 milijuna kuna kojim je Hotel Kurija Janković dobio dodatne sadržaje kojim će upotpuniti svoju ponudu.

Uređena je pristupna cesta i okoliš, dobivena su potrebna nova parkirališna mjesta, izgrađen je wellness centar s dvije saune, kao i vinski bar. Moderno su uređene i tribine, kao i svlačionice te sportski tereni.

– Riječ je o športsko rekreacijskom centru koji je jedini takve vrste u ovom dijelu Hrvatske, a ostvaren je u sklopu EU projekta EV 13 GAP „Filling the gap – completion of the cross-border section od EuroVelo 13 between Dravatamasi and Virovitica“. Ovaj projekt je nastavak projekta „Drava4Enjoy“ kojim je započeta izgradnja biciklističke infrastrukture u Virovitičko-podravskoj županiji te stvaranje imidža cikloturističke destinacije – rekao je župan Igor Andrović.

Kuriju su tako u pratnji domaćina načelnika općine Lukač Đure Bukvića, župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa, obišli ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković, saborski zastupnik Josip Đakić, član Uprave Hrvatskih šuma Igor Fazekaš.

Iskoristili su priliku za druženje s polaznicima Škole nogometa, projekta kojeg je Općina Lukač pokrenula prošle godine. U sklopu projekta Športsko-rekreacijskog centra uređene su tribine, svlačionice i sportski tereni, dok je Općina Lukač svojim sredstvima sve opremila. Time su se u svoj “dom” vratili nogometaši NK Dinamo iz Kapela Dvora.

Općina je nastavila ulaganja u ovo mjesto, krenuvši s projektom izgradnje nogostupa koji je bio prijeko potreban.

– Općina Lukač je iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dobila 250 tisuća kuna za gradnju, dok je ukupna vrijednost radova 561.000 kuna gdje ćemo razliku od 311.000 kuna namiriti iz svog proračuna – rekao je načelnik Đuro Bukvić.

Nogostup u Kapeli Dvoru prijeko je potreban jer se radi o naselju kroz koje prolazi državna cesta D-5 prema Republici Mađarskoj i kojom se svakodnevno odvija gust promet, posebice teretnih vozila koji dolaze iz drugih europskih zemalja, tako da će izgradnjom istog mještani, posebice djeca i stariji imati sigurnije kretanje naseljem.

– Dužina trase je 1200 metara, a širina 1,5 metar. Izgradnja nogostupa je u tijeku, a radovi koje izvodi tvrtka „Prajo beton d.o.o.“ iz Lukača, bit će završeni do Dana Općine Lukač i blagdan Svetog Luke kojeg će mještani Kapele Dvora dočekati s novim nogostupom – naglasio je načelnik.

(www.icv.hr, ml; foto: K. Toplak)