OTKRILI IH Više od 15 maturanata prepisivalo esej iz hrvatskog jezika, poništili im ispite

Ispitima iz fizike i glazbenog odgoja koje su maturanti pisali tijekom današnjeg dana i službeno je započeo drugi dio ispita državne mature. Ispitima iz fizike pristupio je 7251 učenik dok je glazbeni kao izborni predmet biralo 79 učenika. I dok je prvi ispitni blok državne mature koji je obuhvaćao obvezne predmete protekao bez zdravstvene ugroze za maturante, a u vrijeme kada su ga pisali u Hrvatskoj nije bilježen rast novozaraženih, drugi ispitni blok bit će i za nastavnike i učenike pravi izazov budući da broj zaraženih raste, piše Večernji.hr.

Spremni na razne scenarije

Iako je u ponoć nastupila obveza karantene za građane BiH ta se odredba, potvrdila je to Ivana Katavić iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, neće odnositi na učenike iz BiH koji u Hrvatskoj polažu ispite državne mature – oni nisu obvezni po prelasku granice ići u dvotjednu karantenu. Ispitima mogu pristupiti, budući da se oni, potvrđuju u centru, održavaju pod strogim epidemiološkim uvjetima. Drugim riječima, maturanti najvažnije ispite pišu pod maskama.

Sreća u nesreći jest da su završetkom prvog bloka ispita svim gimnazijalcima osigurani uvjeti za završetak srednjoškolskog obrazovanja. No kao i svake godine do sada, i ovaj put je, barem što se obveznih predmeta tiče, bilo onih maturanata koji su maturi pristupili u namjeri da se “snađu”.

– Svake godine imamo izazove i ova godina nije drukčija. U jednoj je školi prilikom ocjenjivanja školskih eseja uočen visok stupanj podudarnosti i to za više od 15 učenika. Prema pravilniku o državnoj maturi tim učenicima bit će izrečeno poništavanje ispita i oni će biti pozvani na ponovno pisanje na jesenskom roku – kazala je Katavić.

Na pitanje znači li to da su oni na ispitu prepisivali jedni od drugih ili pak da su unaprijed znali sadržaj eseja, Katavić kaže da oni u Centru ne ulaze u detalje.

– Mi ne tražimo što je tome bio uzrok, naš je zadatak da prilikom ocjenjivanja utvrdimo postoji li takva visoka razina podudarnosti. Ovdje je bila visoka razina podudaranja na jednoj sadržajnoj informaciji koja se našla na svim ispitima. Zbog toga će ti maturanti, a njih je više od 15, biti pozvani iznova na ispit, odnosno morat će pristupiti jesenskom roku – kazala je Katavić.

Iz Nacionalnog centra potvrđuju da su spremni na različite scenarije, no opciju da zbog epidemiološke situacije do 3. srpnja, do kada traje državna matura, dio izbornih ispita bude prebačen na jesenski rok ipak ne smatraju izglednom.

Jače epidemiološke mjere

– U prvom bloku pojavila su se tri maturanta kojima je potvrđen COVID-19, no moram naglasiti da se virus nije probio u školske ustanove, to je ono što je bitno. Dakle zaraza kod tih maturanata dogodila se izvan ustanove, u privatnom okruženju. Nadamo se, i u ovom drugom bloku kada su epidemiološke mjere još jače i kada smo još oprezniji, da ipak neće biti proboja virusa među maturantima i da ćemo do idućeg tjedna izdržati i maturu uspješno privesti kraju, a naši se maturanti upisati na željene fakultete – kazala je Katavić.

Naglasila je da maturanti koji su zaraženi sada imaju opravdan izostanak te da će njima biti omogućen izlazak na ispite u jesenskom roku kada se oporave. Istaknula je da, barem za sada, neće otkrivati kako ovogodišnja generacija stoji kad je riječ o rezultatima iz hrvatskog jezika. No kazala je tek da ćemo na analizi svi ostati vrlo iznenađeni.

– O rezultatima još ne mogu govoriti, to je strogo čuvana tajna – kazala je Katavić.

Konačna objava rezultata ispita bit će 20. srpnja, a podjela svjedodžbi 22. 7.

Drugi ispitni blok državne mature ovogodišnji maturanti pišu do 3. srpnja kada i službeno završava ovogodišnja državna matura. Danas, naime, srednjoškolci u 9 sati pristupaju ispitu iz psihologije, a za pisanje toga ispita imaju 80 minuta. Poslijepodne će maturanti pristupiti ispitu iz logike. Ispiti iz biologije i filozofije pišu se 29. lipnja, a iz likovnoga i geografije 30. lipnja.

Kemija i sociologija na rasporedu su 1. srpnja, a politiku i gospodarstvo, etiku i vjeronauk maturanti koji su to izabrali pisat će 2. srpnja. Posljednjeg dana drugog ispitnog bloka državne mature pišu se informatika i povijest. Konačna objava rezultata bit će 20. srpnja, dok je podjela svjedodžbi zakazana za 22. srpnja. Krajem srpnja maturanti će znati i jesu li se uspješno upisali na željene fakultete.

