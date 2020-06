Toplinski val je pred nama: Temperature zraka penju se do 34°C u hladu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na jučerašnji dan prije 55 godina na području Virovitice izmjeren je apsolutni temperaturni maksimu od „paklenih“ 39,2°C.

Zavirio sam malo u meteorološki leksikon koji imam. Naime meteorološki podaci za grad Viroviticu bilježe se s kraćim ili dužim prekidima još od 1884. godine. 1965. godine 27. lipnja na području Virovitice izmjereno je 39,2°C u hladu, naravno. Prije 55 godina. To je ujedno i apsolutni lipanjski temperaturni maksimum za grad Viroviticu. Ali i najviša temperatura zraka koja je izmjerena od 1884. godine. Lipanjske temperature zraka ili temperaturni maksimumi veći od 35°C nisu česti. 2003. godine 24. lipnja na području Virovitice izmjerili smo „paklenih“ 35,3°C. Od 2003. godine do 2018. godine približavali smo se temperaturama zraka do 35°C, ali ne i preko „paklenih“ 35°C. Do kraja lipnja u najtoplijem dijelu dana ne očekujemo temperature od 35°C.

U petak smo “vozili” do 31,3°C. Što nas je svrstalo u sami vrh temperaturnih maksimuma jučer. Jučer smo “vozili” do 32,4°C. Danas ali početkom novog tjedna “vozimo” brže… Do 34°C. Zadržat će se suho, stabilno, vruće i sparno. Pripazite na vrlo visok UV-indeks.

Toplinski val je pred nama: Temperature zraka penju se do 34°C, rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine.

Toplinski val je pred nama. U danima pred nama živa u termometrima iznad većeg dijelu VPŽ u hladu će se dizala od 30°C do 34°C. Vjerojatno se pitate zašto termometar u automobilu gotovo uvijek pokazuje temperaturu zraka višu u odnosu na stvarnu izmjerenu.

Standardno temperatura zraka se mjeri na 2 metra visine iznad tla, na mjestu koje je zaklonjeno od izravnog sunčevog ili bilo kojeg drugog toplinskog zračenja (npr. dugovalnog sa Zemljine površine). Također, termometar ne smije biti izložen izravnom utjecaju vjetra. Najbolje mjesto koje će osigurati navedene uvjete jest meteorološka kućica (zaklon). Mjerni uređaji (termometri) koji nisu postavljenje po ovim standardima (WMO-a) pokazivati će odstupanja od realne vrijednosti (toplije ili hladnije). Znajte i da je temperatura zraka na direktnom sunca veća je za 10°C do 15°C nego u hladu meteorološke kućice. Ili, da temperatura zraka u unutrašnjosti parkiranog automobila, koji je na suncu, za svega desetak minuta može porasti na čak 69°C.

Temperaturni maksimum za srpanj 38.3°C. Izmjeren 18.07.2007. godine.

Temperaturni maksimum za kolovoz 39.1°C. Izmjeren 08.08. 2013. godine.

Tijekom ponedjeljka će u drugom dijelu dana preko nas brzo protutnjati jedan frontalni sustav koji će se najviše očitovati po zaokreta vjetra, te umjerenim do jakim na udare i olujnim sjevernim i sjeverozapadnim vjetrom. Lokalno će postojati uvjeti za izraženije grmljavinske oluje. Više o svemu tijekom ponedjeljka. Uživajte u ljetnoj vrućini i sparini.

