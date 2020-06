VIDEO Pripazite! Ako skinete ovu fotografiju, mobitel će vam se pokvariti

Android pametni telefoni često su predmet raznih napada i prijetnji u internetskim bespućima, ali posljednja koja vreba uistinu je opasna. Prvenstveno jer djeluje kao šala pa ljudi iz znatiželje idu pogledati o čemu se radi, piše RTL.

No, nije riječ o šali! Dakle, 31. svibnja kineski Twitter korisnik Ice universe otkrio je da preuzimanjem fotografije za pozadinu na zaslonu, uređaj upada u petlju iz koje ne može izaći. Bez prestanka se pali i gasi.

– Nije šala, nemojte to pokušavati -pokušao je objasniti ljudima koji su bili uvjereni da nije ozbiljan.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020