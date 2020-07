Virovitičko-podravska županija kreće u nabavku uređaja za otkrivanje koronavirusa, umjesto 24 sata rezultati će biti poznati i dva sata nakon uzimanja uzorka

Virovitičko-podravska županija je jedna od hrvatskih županija koja je zabilježila mali broj zaraženih. Uostalom, bila je posljednja županija u kojoj se pojavio COVID-19, a do 10. srpnja zabilježeno je 12-ero zaraženih.

U Stožeru civilne zašite Virovitičko-podravske županije ističu kako je to zbog savjesnog ponašanja građana, ali i zbog na vrijeme provođenih epidemioloških i sigurnosnih mjera.

U vremenu kada se nagovještava “drug val”, u Virovitičko-podravskoj županiji razmišljaju i o tome. Naime, Virovitičko-podravska županija kreće u nabavku uređaja za otkrivanje koronavirusa vrijednog oko 860.000 kuna.

– Zdravlje i sigurnost naših stanovnika na prvom su mjestu, jer to nema cijenu. Kada nekome treba hitna operacija, neće morati čekati na rezultate testiranja na COVID-19 i do drugi dan, već će rezultat imati puno ranije te ćemo na taj način spašavati živote ljudi. Osim toga, zašto trošiti dragocjeno vrijeme i resurse ako sve to možemo imati ovdje kod nas u našoj županiji – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović, nagalsivši kako je samo u posljednje dvije godine uz podršku Vlade Republike Hrvatske Virovitičko-podravska županija izgradila i opremila novu dnevnu bolnicu u Virovitici, nabavila magnetsku rezonancu i novi CT uređaj, uz opremanje i obnovu mnogobrojnih ambulanti doma zdravlja.

A što će to konkretno značiti za bolju epidemiološku sliku stanovnika Virovitičko-podravske županije, pojasnio je ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” dr. Miroslav Venus.

– Sredstvima Virovitičko-podravske županije nabavit ćemo automatizirani PSR uređaj koji će moći detektirati koronavirus. Dodatna vrijednost uređaja je ta da će se s njim moći raditi različiti spektar analiza, a ne samo na COVID-19. Taj uređaj bit će u Zavodu za javno zdravstvo “Sveti Rok”, a očekujemo da ćemo ga dobiti u rujnu ili listopadu.

Gledajući pak COVID-19, značajno će se ubrzati dobivanje rezultata testova.

– Danas je situacija s uzimanjem uzoraka za koronavirus sljedeća. Ujutro, primjerice od 8 do 9 sati, uzimamo uzorak, stavljamo na podlogu i transportiramo u Zagreb. Ovisno o gužvi rezultate nekada dobijemo isti dan, obično tek drugi, a bilo je i situacija da je prošlo i više od 24 sata dok nismo dobili rezultate. S ovim novim uređajem trebat će nam dva do četiri sata od uzimanja uzorka do dobivenog rezultata. Osim toga, danas možemo uzorke uzimati samo od 8 do 9 sati, a kada budemo imali svoj uređaj, moći ćemo uzorke uzimati u bilo koje doba dana. Time će se značajno podignuti i razina sigurnosti, zdravstvene brige i skrbi za naše stanovnike. Gledajući i potencijalni dolazak „drugog vala“, ovo je odličan potez – zaključio je dr. Miroslav Venus.

(www.vpz.hr, foto: ilustracija, K. Toplak)