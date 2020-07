ŽUPANIJSKI STOŽER Imamo novozaraženu osobu, muškarac (53) zaposlenik je škole, izvor zaraze maturalna zabava

Na području Virovitičko-podravske županije još je jedna novozaražena osoba koronavirusom Covid-19, izvijestio je na konferenciji za medije danas (subota) načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Marijo Klement.

Dr. Miroslav Venus precizirao je da je riječ je o muškarcu (53) koji zasad ima blaže oblike bolesti – povišenje temperature i simptome respiratornog trakta. Nije hospitaliziran, već se liječi ambulantno, odnosno u izolaciji je kod kuće. Riječ je o zaposleniku jedne škole, a svi njegovi najbliži kontakti su u samoizolaciji. Riječ je o puno osoba, pa je gotovo cijela škola izolirana. Srećom, nastave nema, u protivnom bi situacija bila još puno teža, rekao je dr. Venus.

-Nažalost, u ovom slučaju veći je broj osoba u samoizolaciji, konkretno 38. Uz tri člana obitelji, u samoizolaciji su i 34 suradnika sa posla. Predviđeno je da svi članovi obitelji, kojih je troje te sve kolege s posla koji su bili u najbližem, po definiciji direktnom kontaktu, a njih je šest, prođu testiranje na Covid-19. Potom ćemo, sukladno rezultatima tih testova, ići u daljnja testiranja – rekao je dr. Venus. Testiranja će se, kako bi se izbjegli lažno negativni rezultati, provesti u ponedjeljak, rekao je dr. Venus.

Istaknuo je da je riječ o osobi koju s jučerašnjim novim slučajem, ženom (45) veže ista lokacija. Zaključuje kako su oba nova slučaja na našem području svoj izvor zaraze imala na istom događaju – jednoj maturalnoj zabavi koja se održala na području Virovitičko-podravske županije.

UPOZORENJE ZA UBUDUĆE

-Epidemiološkim istraživanjem smo došli do vrlo vjerojatnog saznanja da oba nova slučaja svoje izvorište vuku s jedne maturalne zabave, kao što se to događalo i na puno drugih mjesta na području Republike Hrvatske. Ovi slučajevi opet trebaju poslužiti kao poruka i upozorenje za okupljanja za ubuduće, za sve one koji još nisu prihvatili ‘novo normalno’ ponašanje, a to je da je virus tu, da ima jako puno asimptomatskih slučajeva i da nikad niste sigurni jer ne znate gdje se možete zaraziti – rekao je dr. Venus te opet apelirao na građane da se pridržavaju svih preporučenih mjera zaštite.

Govoreći o ženi koja je jučer (petak) bila novozaraženi slučaj na našem području, dr. Venus je istaknuo kako je riječ o jednoj zaposlenici tvrtke. Stigle su dobre vijesti vezane uz rezultate testiranja njenih kontakata – svi su negativni. Testirano je, rekao je dr. Venus, pet članova obitelji te osam najbližih kontakata vezanih uz posao i svi su negativni.

– To nam je dobar znak da osoba svoju zarazu nije prenijela na najbliže, a zatim i dalje. Zahvaljujući tome što smo brzo došli do kontakata i odradili testiranje, nije se moralo zatvoriti cijelu tvrtku, nego će samo jedan dio osoba ostati u obveznoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana, pa je time na vrijeme spriječena i veća gospodarska šteta – poručio je dr. Venus.

Na kraju konferencije još je jednom apelirao na sve građane da se ponašaju odgovorno.

-Ne idite na nepotrebna okupljanja, ako već morate negdje ići, vodite računa o izbjegavanju fizičkih kontakata, o održavanju fizičke distance, o higijeni ruku i svakako nosite maske – zaključuje dr. Venus.