Održan sastanak Nacionalnog i županijskih stožera: Božinović otkrio o čemu su raspravljali

Danas je održan sastanak Nacionalnog stožera civilne zaštite s predstavnicima županijskih stožera. Na press konferenciji u 14 sati, ministar Davor Božinović rekao je što su dogovorili.

– Razmotrili smo aktualnu situaciju. S obzirom na razdoblje u kojem jesmo i koje nam dolazi, tražili smo da lokalni stožeri malo preciznije detektiraju žarišta i da se donose mjere koje su usmjerene upravo na onaj segment koji se odnosi čak i samo na konkretnu pravnu osobu u kojoj se mjere ne primjenjuju onako kako je to propisano. To znači da se neke djelatnosti mogu izuzeti iz generalne primjene mjere. Može se tražiti izuzeće i Nacionalni stožer će to uvažiti. To će značiti jedno preciznije gašenje žarišta. Dakako da će županijski i gradski stožeri dobiti više posla vezano za zadaće koje se tiču organizacije škola na primjer, naglasak će se naravno staviti na one skupine koje su označene kao rizične, prije svega na stariju populaciju. Očekujem vrlo skoro da će izaći s konkretnim mjerama lokalni sožeri. Naravno, ako će svi stožeri imati slične zahtjeve moći će se neka mjera donijeti za područje cijele Hrvatske – rekao je Božinović, dodavši da će, ukoliko klinička slika bude teža nego što je sada, morati selektivnije pristupati.

– U ovom trenutku, ovo nije bio sastanak na kojem se planiralo donijeti određene mjere, ja očekujem da će županijski stožeri organizirati život kad je u pitanju borba protiv korone na način da će promptno pratiti situaciju izvještavati Stožer i primjenjivati mjere, donositi odluke i pratiti situaciju na način da kontroliramo sve ono što za RH predstavlja izazov- rekao je Božinović i naglasio da se razgovaralo i o režimu na granicama te da će se time baviti narednih dana.

Tema su bile i svadbe.

– Dosad su se mjere, pogotovo u lockdownu, donosile za cijelu državu. Činjenica je da ono što danas znamo, trebalo bi izbjegavati mjere koje će se primjenjivati na cijelu zemlju. Idealno je što je moguće preciznije detektirati žarište i da sve oko toga funkcionira kao prije. Te vrste okupljanja su pogodne za širenje virusa, ne treba generalizirati jer se u Hrvatskoj odvija 300 i nešto svadbi i nisu sve izvor korone. Treba tamo gdje imamo povoljnu epidemiološki situaciju pustiti da život ide što normalnije može – rekao je Božinović.

Prije samog sastanka, ministar Vili Beroš komentirao je duga čekanja na testove. Kazao je da ako treba formirat će se još nekoliko punktova u Zagrebu.

– Mogu reći da sam i ja ljut zbog čekanja na testove. Sad se dogovara kako odgovoriti na povećane potrebe testiranja. To je rezultat povećanog broja privatnih testiranja. Traži se rješenje – kazao je Beroš.

