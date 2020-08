Pazite na djecu i životinje: Koliko brzo temperatura u autu naraste do 47 stupnjeva?

Nikada nije previše upozorenja o tome koliko je za ljetnih vrućina opasno ostaviti dijete ili životinju u automobilu. Svjesnost o opasnosti još je veća kada znamo koliko se brzo temperatura u automobilu može popeti do vrijednosti opasnih po život – piše zadovoljna.hr

Samo u SAD-u svake godine u prosjeku 37-ero djece umre jer su bila ostavljena u vrućim automobilima. Kako bi povećali svjesnost ljudi o tome koliko je vrućina u automobilima opasna, znanstvenici su istražili koliko je potrebno različitim tipovima automobila da se ugriju kada je vruć dan.

Rezultati alarmiraju na maksimalan oprez: unutar jednog sata temperatura u automobilu parkiranom na suncu na 35 ili više stupnjeva porasla je do prosječnih 47 Celzijevih stupnjeva.

Kontrolna ploča u automobilu bila je još više vruća s prosječnih 69 stupnjeva, volan s 53 stupnja, dok su se sjedala zagrijala do prosječnog 51 Celzijeva stupnja.

U automobilima parkiranima u sjeni temperatura je bila niža, ali i dalje vrlo visoka. Nakon jednog sata unutrašnjost automobila zagrijala se do 38 stupnjeva, kontrolna ploča do 48 stupnjeva, volan do 42 stupnja, dok su se sjedala u prosjeku zagrijala do 41 stupnja.

(zadovoljna.hr)