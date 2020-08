SLATINA Održana svečana sjednica Gradskog vijeća povodom Dana grada

U povodu obilježavanja Dana grada Slatine i 723. obljetnice prvoga pisanog spomena imena Slatine jučer (petak) je održana svečana sjednica Gradskog vijeća. Uoči same svečane sjednice polaganjem vijenaca odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima ispred spomenika u Parku 136. slatinske brigade. Zbog epidemije koronavirusa ove je godine sjednica održana s reduciranim uvjetima i s minimalnim brojem uzvanika koje je na samom početku pozdravio predsjednik slatinskog Gradskog vijeća Dario Vrbaslija, predstavljajući povijest grada istaknuo je:

– Sedamsto dvadeset i tri godišnja ciklusa prošla su od kada je zagrebački biskup Mihovil, vjerojatno perom, po prvi put zapisao ime Zalathnuk – Slatina. Brojne sudbine utrle su put današnjem životu na ovom području, u malom gradu smještenom u slavonskom dijelu Podravine na obroncima moćnog Papuka. Prije gotovo četiri godine zapisali smo da Slatinu vidimo kao „gospodarski razvijen grad zadovoljnih ljudi svih generacija“ koji nudi kvalitetan život temeljen na radu, poticanju poduzetništva, razvijenom gospodarstvu, kvalitetnom osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju, očuvanom okolišu te razvijenim društvenim sadržajima. Gledajući unatrag puno smo toga ostvarili. Gradeći na temeljima naših prethodnika, malo po malo, ostvarujemo svoju viziju. Možda koraci nisu veliki i brzi, jer četiri godine su kratak period, ali produkt je ipak vidljiv i opipljiv – rekao je Vrbaslija te dodao:

– Zajedničkim snagama, udruženi, moramo ostvariti ono što obećavamo, bez obzira na političke stavove, opredjeljenja i stranačke boje. Stavljajući na prvo mjesto ljude, naše sugrađane i boljitak grada, a tek onda sve drugo. To je ispravan put, jer kako je jednom rekao naš sugrađanin, a riječi mu ostale uklesane u kamenu ”vrijeme prolazi, a Slatina ostaje”.

U svom je obraćanju, gradonačelnik Denis Ostrošić govorio o brojnim projektima za razvoj grada, koji su u proteklom jednogodišnjem razdoblju realizirani, odnosno u tijeku realizacije ili u pripremi, a na samom početku je članovima Stožera civilne zaštite, djelatnicima gradskih tvrtki i ustanova, kao i svim građanima izrazio ponos i zahvalu na odgovornosti koju su pokazali u vremenu epidemije koronavirusa i dokazali kako znaju čuvati jedni druge i brinuti za svoje bližnje, i to je ono što Slatinu čini posebnom.

– Grad Slatina je oduvijek bio ponosan hrvatski grad kojeg su gradile generacije njegovih vrijednih ljudi. Gradit ćemo ga i dalje, još jače i snažnije čuvajući njegovu povijest, kulturu, tradiciju i ono najdragocjenije, vas, stanovnike našega Grada – istaknuo je gradonačelnik Ostrošić, a potom govorio o strateškim ciljevima za preokretanje negativnih trendova koji su desetljećima kočili razvoj Slatine.

– Temelj za njihovo ostvarenje jest Plan održivog razvoja grada Slatine od 2020. do 2027. u kojem je analizom utvrđeno da uz trenutačne razvojne manjkove Grad ima i velike razvojne potencijale koji se mogu aktivirati u sljedećem razdoblju. Ukupna vrijednost predloženih razvojnih projekata koje bi Grad pokretao do 2027. iznosila bi od 550 do 700 milijuna kuna, a uz investicije Grada kao jedinice lokalne samouprave već su vidljive nove privatne investicije koje bi, očekuje se, trebale prerasti u novi val privatnih ulaganja domaćih i inozemnih investitora. Tako bi u idućih pet do sedam godina grad mogao ostvariti novi razvojni ciklus koji bi bio najsnažniji u njegovoj povijesti – naglasio je gradonačelnik te uz projekte koji su realizirani u proteklom periodu i onih koji su u tijeku poput projekta ”EPIcentar Sequoia Slatina” koji je trenutno jedan od najvećih i najvažnijih projekata u gradu vrijedan 21 milijun kuna, najavio i projekte koji s realizacijom započinju ove jeseni. Među njima je istaknuo projekt ”Izgradnje prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu poduzetničke zone Turbina 2 u Slatini” u vrijednosti od 15,55 milijuna kuna i projekt ”Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina” čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi preko 266 milijuna kuna.

– Od početka 2018. godine Grad se priprema da sa što više gotovih projekata dočeka, uz još sedam gradova, početak provedbe Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova. S odobrenim sredstvima bit će realiziran tzv. Intervencijski plan odnosno projekti koji za cilj imaju novi izgled grada i prigradskih naselja, s poticanjem poduzetništva i postizanja kvalitetnijeg življenja u gradu Slatini. S obzirom na potpisani predugovor i aktualna kretanja u EU očekujemo da će start projekta biti iduće godine, – rekao je gradonačelnik te nadalje govorio o mjerama Grada Slatine za boljitak svih građana, od Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na slatinskom području za koji je Grad Slatina u svom proračunu za 2020. godinu osigurao sredstva u iznosu 1,5 milijuna kuna, do sufinanciranja predškolaca, učenika i studenata…Uspješno komuniciramo sa slatinskim poduzećima i obrtnicima, te mjesnim odborima koji kroz male komunalne radove neposredno odlučuju o aktivnostima u svome okruženju, a nastavljamo i redovitu komunikaciju sa svim institucijama, udrugama, klubovima i građanima koji djeluju u Slatini i prigradskim naseljima, županiji, ali i šire s prijateljskim gradovima i općinama u Hrvatskoj i izvan nje. Grad u potpunosti podupire i prati i sve aktivnosti brojnih braniteljskih udruga s područja Grada Slatine i županije. I dalje se držimo tradicije, ali i kreiramo za naše građane i sve brojnije goste, zanimljive i zabavne sadržaje kroz cijelu godinu, koji obuhvaćaju niz sajmova, jer Slatina odavno ponosno nosi obilježje trgovišta, zatim brojne manifestacije, festivale, koncerte… Grad Slatina svojim je dugogodišnjim radom i zalaganjem te brigom za najmlađe, krajem prošle godine zaslužio titulu ”Grad Slatina – prijatelj djece”, a da su djeca sretna u ovome gradu dokazuje njihov uspjeh kroz vrhunske sportske rezultate, ali i školske jer Slatina i ove godine ima tri najbolja učenika Virovitičko-podravske županije – dodao je gradonačelnik Ostrošić izrazivši ponos na sve dionike slatinskog društva, te zaključio:

– Bogatstvo Slatine su naši ljudi, ljudi koji zaslužuju kvalitetan život u ovom gradu koji se u protekle tri godine budi, diže i razvija. Znam da zajedno možemo nastaviti putem napretka, još bolje i kvalitetnije jer nam je svima Slatina u srcu.

Čelnicima i građanima Slatine Dan grada je potom čestitao izaslanik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je tom prigodom podsjetio na županijske projekte kojima Županija nastavlja ulaganja u razvoj Slatine. Kao jedan od najvećih provedenih projekata istaknuo je Poduzetnički inkubator u Slatini vrijednosti 8,5 milijuna kuna, te projekt energetske obnove zgrade slatinskog Doma zdravlja Paviljon 4 u vrijednosti više od 4 milijuna kuna, a čija je realizacija pri kraju. Spomenuo se i zajedničkog projekta izgradnje Područne škole u Bakiću, te naglasio kako Županija ima možda najveća ulaganja u slatinske škole, a razlog tomu su između ostaloga izvrsni rezultati slatinskih učenika koji su i ove godine najbolji učenici županije.

– Mi ćemo kao Županija nastaviti i daljnja ulaganja i bit ćemo potpora Gradu Slatini. Posebno me veseli što nas u budućnosti očekuje jedna lijepa omotnica od 2021. godine u novom financijskom razdoblju od 22 milijarde kuna za projekte koje ćemo aplicirati prema fondovima EU, a najvjerojatnije kroz regionalne operativne programe. Trenutno su spremni projekti u vrijednosti 2 milijarde kuna, – zaključio je župan Andrović zahvalivši se svim pojedincima i institucijama koji su u ovom vremenu koronavirusa doprinijeli da epidemiološka slika na našoj županiji i u onim najgorim trenutcima bude najbolja u Hrvatskoj – zaključio je Andrović.

Čestitku je uputio i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborski zastupnik i predsjednik Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora Josip Đakić, koji je tom prigodom istaknuo želju da zajedništvo i sloga kao i potpora jedni drugima, bez obzira na stranačke boje, budu i dalje cilj napretka Slatine kroz projekte o kojima je govorio gradonačelnik Ostrošić, osobito uz inicijative koje poduzima Vlada RH zajedno sa Saborom kako bi, kako je rekao, naši gradovi, općine i županije mogli pripremati projekte s dovoljno sredstava za njihovu nominaciju i povlačenje EU sredstava, i ono što je najvažnije za njihovu konačnu realizaciju.

– Svaki projekt ima svoj značaj, i osobito u ovom vremenu koronavirusa budimo skupa kako bi postigli efektivni razvoj i iskorak koji je potreban da ostanemo na pravom putu napretka ovoga grada ali i cijele županije – istaknuo je Đakić.

Čestitke predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića u prigodi Dana grada Slatine, Slatinčanima je prenijela njegova izaslanica, savjetnica predsjednika RH za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić. Ujedno je čelnicima Grada Slatine čestitala na svim dobrim odlukama i potporama koje su imali u proteklom periodu te im uz pohvalu na svemu što čine za boljitak djece, mladih i svih građana na slatinskom području prenijela daljnju potporu predsjednika RH koji je zagovornik svih građana Hrvatske.

– Republika Hrvatska treba ulagati u lokalni razvoj i potencijal. Trebamo nastojati da sva ova mladost koja je najbolja zaista ostane tu i da kao što je nosila razvoj u pretekle 723 godine nosi i ubuduće, te da težimo u tom smislu decentralizaciji izvrsnosti koja će donijeti ravnomjeran razvoj Republike Hrvatske – zaključila je izaslanica predsjednika RH Melita Mulić.

Sjednicu je svojim nastupima uljepšao učenik 6. razreda gitare, Glazbene škole Milka Kelemena Slatina, Borna Gernhard čiji je učitelj Alen Vlašiček.

U nastavku svečane sjednice, kojoj su uz gradske vijećnike i slatinske dogradonačelnike Sanju Mrzljak Jovanić i Bojana Plantaka sa suradnicima,a nazočili i saborski zastupnik u hrvatskom Saboru Daniel Spajić, predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Miran Janečić, zamjenica gradonačelnika Grada Virovitice Vlasta Honjek Golinac, načelnici susjednih općina, kao i predstavnici društvenog, gospodarskog i vjerskog života grada Slatine i županije, održana je svečanost uručivanja zahvalnica i plaketa dobitnicima ovogodišnjih javnih priznanja Grada Slatine, a u ime nagrađenih zahvalio se jedan od ovogodišnjih dobitnika zlatne plakete, predsjednik Udruge HVIDR-a Slatina Ilija Nikolić.

Odlukom Gradskog vijeća Zahvalnicom Grada Slatine nagrađeni su:

1. Pavo Tutenov, za predan i uspješan rad u Udruzi maratonaca Virovitičko-podravske županije ”Glasnici istine”, ostvarene uspjehe te zalaganje u zaštiti digniteta Domovinskog rata.

2. Marina Šantoši, za dugogodišnji nesebičan volonterski i humanitarni rad.

3. Desanka Lazić Brezanović, za dugogodišnji samoprijegoran profesionalni i volonterski rad u zdravstvu.

4. Jozefina Jeđud, za nesebičnu humanost u višegodišnjem darivanju krvi.

5. Stanari zgrade Ljudevita Gaja 2 u Slatini, za podizanje svijesti o održavanju životnog prostora te promidžbu zaštite okoliša.

6. Mjesno odbor Donji Meljani, za izuzetno zalaganje i volontiranje za boljitak lokalne zajednice.

7. Mjesni odbor Potočani, za aktivan rad i izniman doprinos u uređenju područja mjesnog odbora.

8. Stožer civilne zaštite Grada Slatine, za učinkovitu provedbu mjera u zaštiti života građana Grada Slatine.

Odlukom Gradskog vijeća Zlatnom plaketom Grada Slatine nagrađeni su:

1. Udruga HVIDR-a Slatina, za dugogodišnji doprinos u promicanju interesa hrvatskih vojnih invalida i hrvatskih branitelja te zaštiti digniteta Domovinskog rata.

2. Prof. dr. sc. Miljenko Brekalo, za nemjerljiv doprinos dignitetu Domovinskog rata te osvjetljavanje ratnog puta hrvatskih branitelja slatinskog kraja.

3. Obitelj Bilić, za humanost te podizanje svijesti o važnosti spašavanja ljudskih života. (www.icv.hr, ADF i MF; Fotografije D. Fišli)