Upoznajte “Doktora DS”: Našeg “youtubera” Davida Skrbina prati više od milijun ljudi diljem svijeta

Dvadesetogodišnji inovator i restaurator David Skrbin iz Borove nedaleko od Virovitice prije nekoliko je godina počeo objavljivati snimke izrade mehaničkih inovacija prema principu – uradi sam. Danas njegove videouratke prati više od milijun ljudi diljem svijeta, čime je postao jedan od najpopularnijih “youtubera” u Hrvatskoj i regiji. Izradio je različite inovacije, poput modificiranih bicikala i motora, ali i pravi mali tenk.

Iako trgovac po struci, David je ljubav prema mehanici i obradi metala pokazivao već od djetinjstva.

– Prvi prostor mogu reći da je to bila moja soba s doslovno jednom kutijom za alat, čekićem, šrafcigerom i od toga sam počeo, bio sam uporan, onda sam uzeo tati u garaži jednu policu i na kraju sam ga morao istjerati iz same garaže te sam napravio svoju radionu – objašnjava David Skrbin, inovator i “youtuber”.

U njoj danas nastaju zanimljivi projekti poput ovih motoriziranih tačaka za prijevoz tereta.

– Uzeo sam mašinu od 200 kubika za motokultivatore i uglavio tačke ovdje s kiperom u biti više onako služi da pokažem ljudima što se sve može napraviti kad dobijete kreativnu ideju – govori Skrbin.

Svaki detalj izrade bilježi kamerom, a na kraju slijedi ništa manje zahtjevna obrada videomaterijala koji zatim objavljuje na YouTube kanalu pod imenom „Doktor DS”.

– Najveći problem je to što to moram montirati i sam režirati. Znači, ja sam od početka do kraja u tom projektu sve dok ne izađe video pa čak i poslije – ističe Skrbin.

Tako je do sada realizirao i objavio više od stotinu različitih projekata, među njima najteža je bila izrada tenka.

– Radio sam kompletno metalni tenk koji je skoro težio tonu s motorom od 300 kubika i u biti, uspio sam da on funkcionira, ali tek nakon dva mjeseca rada – objašnjava David Skrbin.

Zahvaljujući zanimljivim videouracima, prikupio je milijun i tristo tisuća pratitelja, brojne sponzore, a YouTube ga je nagradio čak dvama priznanjima. Trenutačno je to, kaže, jedini posao kojim se bavi, a u svemu ga podržavaju i roditelji.

– Ulaže puno u svoj rad, zanima ga to i uživa u svom poslu, to mi je najvažnije da je on sretan – ističe Nataša Skrbin, Davidova majka.

– Ljudi su prepoznali moj rad. Trude se što više održati našu komunikaciju na nekom određenom nivou, zato što oni dobiju super reklamu, a ja dobijem alate koje bih inače trebao kupiti – kaže David Skrbin.

Sve što izradi, nakon objave na YouTubeu, ponovno rastavlja, a dijelove upotrebljava u novim projektima. Uskoro planira i gradnju garaže u kojoj će, kaže, biti mjesta i za malo veće projekte. (hrt.hr)