NAJJAČA ŽENA U HRVATSKOJ Kristina Horvat postala apsolutna državna prvakinja u powerliftingu

Proteklog vikenda, točnije 5. i 6. rujna u Sukošanu se održalo IX. po redu državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu, gdje su članovi virovitičkog Powerlifting kluba ”pobrali” pozamašan broj medalja. Na tron su popeli Milena Đurđević u kategoriji Master 1 do 72 kg s novim rekordom, Filip Gregorić kod kadeta do 74 kg, te Josip Zeba kod kadeta u nešto lakšoj kategoriji, onoj do 72 kg. No, od svih ovih rezultata posebno se izdvojilo jedno ime, ono Kristine Horvat, koja je u kategoriji seniorki do 72 kg odnijela pobjedu s ukupno podignutih 430 kg i time postala apsolutna državna prvakinja!

Kada se ovih 430 kg podijeli po kategorijama, podizanje u čučnju od 152,5 kg, te podizanje u bench pressu od 107,5 kg daju nam dva državna rekorda, uz dodatnih 170 kg u mrtvom dizanju. Ovakvi rezultati zasigurno nisu slučajnost, a kako bi saznali što je sve potrebno da se do njih dođe pokušali smo otkriti upravo u razgovoru s Kristinom koja nam je i sama priznala da je izuzetno sretna zbog svog, za sada, najvećeg uspjeha.

Početak ove lijepe priče započeo je u teretani gdje je Kristina prvi put primijetila da bi se rekreacija mogla pretvoriti i u ozbiljnije bavljenje powerliftingom, što se zasigurno pokazalo kao odličan potez.

– Kada sam krenula u teretanu shvatila sam da zapravo podižem dosta veliku kilažu naspram ostalih, tako da su mi tu misli odlutale i počela sam razmišljati kako bi se mogla još više posvetiti ovom sportu. Dolaskom u Viroviticu iz Powerlifting kluba Virovitica prepoznali su moje mogućnosti i od tada sam postala njihova članica – rekla nam je Kristina.

Uz posao, obveza su svakako i treninzi za koje nam je priznala da variraju u trajanju, a uz četiri dana treniranja tjedno ostane i ponešto slobodnog vremena za uživanje i odmor. Što se tiče usklađivanja vremena, kao i većina sportaša, svoju pažnju je najviše usmjerila na organizaciju vremena, gdje je kratko naglasila da je bez organizacije teško postići bilo što.

Što se tiče treninga i priprema za natjecanja sve je na treneru Danijelu Škopecu, koji po ostvarenim rezultatima zasigurno odrađuje dobar posao.

– Treninge sastavlja trener Danijel i on odlučuje koliko ću dugo trenirati i koliko će trening trajati. Najčešće treninge odrađujem četiri puta tjedno, ali se ponekad zna dogoditi da odradim i jedan trening više na tjednoj bazi – dodala je.

Iako se ovo natjecanje trebalo održati već u ožujku, zbog sveprisutne pandemije koronavirusa odgođeno je sve do početka mjeseca rujna. Razlika od najavljenog natjecanja pa sve do njegovog održavanja bila je veća od 150 dana, što je imalo utjecaj i na samo održavanje, ali i pojačavanje forme.

U tim trenucima u pomoć su uskočili članovi Powerlifting klub Virovitica, koji su, kako bi olakšali treninge omogućili preuzimanje potrebne opreme za trening iz njihove teretane.

– Treninge sam u određenoj mjeri odrađivala kod kuće što znači da nisam uspjela ostvariti napredak kakav sam očekivala, ali na rezultate sam izuzetno ponosna, moram i biti, budući da na mrtvom dizanju do sada nisam uspjela podići ovoliku kilažu – zadovoljno nam je rekla.

Nakon završenog državnog prvenstva slijedi i zaslužena pauza, ali kratkotrajna, nakon tjedan dana odmora očekuje ju povratak u teretanu i pripremanje za novo natjecanje koje će se održati u prosincu ove godine, 12. i 13. u Pitomači.

Iako vjeruje u nastup na Svjetskim i Europskim prvenstvima, kao što je već bilo spomenuto u ovom tekstu, to također odlučuje trener Škopec.

– Još uvijek nemam informaciju hoćemo li se pripremati za prvenstva, to ćemo odlučiti naknadno. Ove godine sam trebala nastupati na Svjetskom prvenstvu u bench pressu, ali je ono odgođeno zbog epidemije – zaključila je.

Uz rekorde koje drži u powerliftingu, koje smo već spomenuli u uvodnom djelu ovog teksta, te u bench pressu od 105 kg, ne sumnjamo da ćemo za Kristinu čuti još puno puta, te da će pasti još koji rekord. Nama preostaje samo čestitati joj, poželjeti puno zdravlja, te se veseliti zajedno s njom novim velikim uspjesima!

