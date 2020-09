Počele prijave za potpore HZZ-a: Objavljeni novi rokovi i koje djelatnosti se mogu prijaviti

Potpora za očuvanje radnih mjesta pogođenim koronavirusom uključuje djelatnosti poput putničkog prijevoza, djelatnosti pružanja smještaja, pripreme hrane i pića itd. Potpora za djelatnosti kojima će se uz zadovoljavanje uvjeta dodijeliti potpora do 4.000 kuna po radniku uvjetuje se pad prihoda za najmanje 60 posto, stoji na internetskim stranicama RRIF-a, a prenosi poslovni.hr

Bez obzira na djelatnost kojom se bave svi poslodavci koji ne mogu poslovati ili kojima je na bilo koji način ograničen rad sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite moći će koristiti ove mjere. Oni poslodavci kojima je rad ograničen odlukom Stožera (npr. skraćeno radno vrijeme, smanjen broj posjetitelja, itd.) po potrebi će morati dokazati poteškoće u poslovanju (pad prihoda za 60 odnosno 50 posto).

Rok za podnošenje zahtjeva za dobivanje potpora za rujan je od 15. rujna do 15. listopada. To znači da će se za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 15. rujna 2020. godine do 15. listopada 2020. godine odobravati isplata mjesečnih troškova plaće za rujan 2020. godine. Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. listopada 2020. godine do 15. studenoga 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za listopad 2020. godine. Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. studenoga 2020. godine do 15. prosinca 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za studeni 2020. godine.

Sve detalje možete pročitati OVDJE.

(poslovni.hr, foto: ilustracija, M. Rođak)