PROMJENA VREMENA Za vikend hladnije, zatim ponovno ljetne temperature

Danas (četvrtak) i u noći na petak očekujemo manju, kratkotrajnu i „brzinsku“ destabilizaciju atmosfere koja će ponegdje donijeti kišu. No već sutra od sredine dana jačat će anticiklonalni grebena sa sjeverozapada koji će u danima pred nama donijeti stabilne vremenske uvjete.

Do kraja tjedna temperature zraka će se malo sniziti. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 9°C do 13°C tijekom petka. Najviše dnevne od 20°C do 24°C. Vikend pred nama vremenskim uvjetima ići će na ruku vinogradarima, voćarima i poljoprivrednicima. Očekujemo suho i stabilno vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. UV – indeks umjeren i visok. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

Tjedan pred nama nastavlja u ljetnom tonu. Ponovno bi temperature zraka tijekom dana mogle rasti do 30°C , ili koji stupanj više. Zadržat će se suho, barem u prvoj polovici tjedna. Vjetar će sa sjevernih smjerova okretati na južne.

22. rujna u 15:30 sati ulazimo u kalendarsku jesen te ćemo onda moći govoriti o „Babljem ljetu“ koje dolazi.

