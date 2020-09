Stjepan Mađarić više nije trener Papuka: Otkrio nam razloge odlaska

Uoči okršaja s vodećom momčadi 3. HNL sjever, orahovački Papuk ostao je bez svog trenera, vrhunskog stratega iz Belišća Stjepana Mađarića. U petak navečer oprostio se s igračima svima im stisnuvši ruku poželjevši im puno sreće u nastavku i poručivši da vjeruje da su kvalitetni i da svojim znanjem mogu čvrsto uzeti sredinu ljestvice.

Nakon oproštaja s Upravom kluba, samo s ICV-om je podijelio svoja razmišljanja i iznio razloge napuštanja klupe Papuka.

– Situacija u klubu još nije alarmantna. Ekipa bodovno i tablično stoji dobro, ali nakon odlaska predsjednika Dalibora Fofonjke došli smo u tzv. gornji problem, nemamo čelnog čovjeka. Situacija u samom Gradu nikako ne odgovara životu jednog trećeligaša, Gradska vlast će bez mene morati odlučiti želi li imati nogometni klub u trećoj ligi. Ono što ja odgovorno tvrdim je da je ekipa Papuka dobro spremljena, sortirana vrlo dobro, kvalitetna i siguran sam da može uhvatiti plasman od 6. do 9. mjesta. Prije početka sezone imali smo ciljeve, prvi je bio osvajanje županijskog kupa što smo i učinili i sljedeći cilj je bio osigurati ostanak u ovoj ligi i to ova ekipa može. Meni je jako žao, ja bih i taj cilj ispunio i ostao bih sigurno trener da je predsjednik Fofonjka ostao na svojoj funkciji. Jer, upravo iz poštovanja i solidarnosti prema njemu koji me i doveo ovamo, sam povukao ovaj potez – priča Mađarić te naglašava kako će uvijek ostati najveći navijač Papuka uz kojeg će ga uvijek vezati samo lijepe uspomene.

– Ovaj grad i ovaj klub s bogatom i dugom 95.-godišnjom tradicijom zaslužuje imati trećeligaša. Danas ima domaću ekipu, iznimno potentnu, ljude u klubu koji hoće i vole raditi za klub i samo je problem financiranja ovog jakog kolektiva jer klub danas igra u preozbiljnom rangu s moćnim logistikama i to se mora biti u stanju pratiti. Povukao sam jedan potez, žrtvovao sam sebe da pomognem ekipi i senzibiliziram javnost. Ako se to dogodi, ako neko bude to prepoznao, uvidio koliko ovaj klub vrijedi, onda će Orahovica imati trećeligaša kakvog zaslužuje. Pozdravio sam se sa svima u klubu iznimno prijateljski, zahvalio se svima jer uistinu tako i mislim,svi smo bili veliki prijatelji jedan snažan tim i želim da takva atmosfera u klubu u ostane. Nisam rekao zbogom nego doviđenja, tako da možda u neka buduća vremena se opet sretnemo, ja ću ovom klubu uvijek biti otvoren za razgovor i suradnju. Hvala svima, hvala većini navijača koji su nas podržavali – kaže Mađarić te je na kraju podcrtao i medijsko praćenje isključivo ICV-a.

– Hvala vama osobno i vašem ICV-u koji ste jedini medij koji je pošteno, pravovremeno i afirmativno pratio rad kluba i moj rad te pokazali kako se novinari mogu odnositi prema sportu i klubu iz svoga kraja. Uvijek ću vam ostati na raspolaganju – zaključio je Stjepan Mađarić i ponovio – doviđenja !

Stjepan Mađarić Papuku je uz bivšeg predsjednika Dalibora Fofonjku i Upravu kluba donio profesionalnost i zajedništvo te stvorio respektabilan klub kojeg danas svi cijene gdje god se pojavi i to je najveća pobjeda njega kao trenera, Fofonjke kao predsjednika i Uprave kluba. Na klupi Papuka u utakmici s liderom Mladosti iz Ždralova sjedit će Robert Đurina, a Uprava kluba najavila je kako će se uskoro znati i ime novo stratega.

– Hvala Stjepanu Mađariću za sve što je učinio za naš klub, odradio je velik posao, ali eto to je sport, to je nogomet. Mi se kao klub ne predajemo, nije nam lako, ali borit ćemo se do zadnjeg daha jer Papuk je definitivno institucija ovoga grada koji mora zdravo živjeti. Vršitelj dužnosti trenera je Robert Đurina, a vidjet ćemo za nekoliko dana što i kako dalje. – rekao je sportski direktor Miroslav Jockov.

