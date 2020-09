Vraćaju se topli i sunčani dani: Vakula otkrio do kada ćemo uživati u njima

Nakon kiše i osvježenja, stižu ponovno topli i sunčani dani. U sljedećim danima očekuje se da će kiša većinom izostati, ali sredinom tjedna još ne i oblaci, na kopnu i mjestimična jutarnja magla i svježina, najizraženija u gorju, gdje će jutarnja temperatura zraka nekoliko dana biti niža od 10 °C. Od petka će biti sunčanije i u većini Hrvatske danju osjetno toplije, za vikend mjestimice i vruće, a slično će se nastaviti i u narednim rujanskim tjednima, prognozira Zoran Vakula za HRT, a prenosi Večernji.hr.

Današnja prognoza

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenjive naoblake, ali će kiša izostati. Mjestimice ne i jutarnja magla uz koju će najniža jutarnja temperatura biti od 10 do 13 °C. Poslijepodne najviša uglavnom 22 i 23 °C. I u središnjoj Hrvatskoj razmjerno svježe, ujutro i maglovito, zatim djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, te vrlo malu vjerojatnost za gdjekoju kišnu kap.

U promjenjivo oblačnome gorju kiša će biti vjerojatnija, ali samo lokalna i kratkotrajna – znatno manje uočljiva od jutarnje magle, koja je moguća i u unutrašnjosti Istre, gdje će prevladavati sunčano. Još više sunčanog vremena bit će na sjevernom Jadranu, osobito na zapadu Istre i otocima. U noći i ujutro puhat će još često umjerena, mjestimice i jaka bura s mogućim olujnim udarima. Temperatura zraka ujutro će biti od 8 do 12 °C, uz more 14 do 18 °C, a poslijepodne 23 do 25 °C, u gorju oko 19 °C.

Osjetno toplije u nastavku tjedna

U nastavku tjedna bit će stabilnije i danju toplije, ali u kopnenom području nakon razmjerno svježih i maglovitih jutara. Malo kiše može pasti samo ponegdje, uglavnom u četvrtak u zapadnim krajevima, posebice u gorju.

I na Jadranu sljedećih dana sve manje oblaka. No još u četvrtak povremeno će ih biti dosta, pa se ne smije isključiti ni mogućnost mjestimične kratkotrajne kiše, uglavnom na sjevernom dijelu. Uz noćnu i jutarnju buru, čak sve češće burin te dnevni maestral, temperatura zraka bit će u porastu, a i more će i dalje biti većinom razmjerno toplo.

