Danas -1°C, no može i hladnije: Najniža temperatura izmjerena na današnji dan bila je -18,5°C

Danas mjerimo -1°C, no oni zimogrozni neka se tješe da je u bližoj prošlosti bilo puno hladnije. Najhladniji dan tijekom studenog na području Virovitice imali smo na današnji dan, 24. studenog 1988. godine, kada smo mjerili „ledenih“ -18,5°C. Službena mjerenja u bazi DHMZ-a postoje od 1951. godine.

Najdeblji snježni pokrivač od 33 cm, mjerili smo 30. studenog 1993. godine. Do kraja mjeseca snježni pokrivač, ali i tako „ledene“ temperature zraka nisu u planu.

Prognoza vremena do kraja tjedna

Trenutno se nad Jadranom pruža anticiklonalni greben koji će do petka podržavati stabilne vremenske uvjete. To bi u hladnijem dijelu godine značilo čestu ponegdje i cjelodnevnu magli ili sumaglicu u nižim predjelima. Dok se u višim predjelima očekuju i sunčana razdoblja. Temperature zraka bez znatnije promjene.

Najniže jutarnje temperature zraka očekujemo od -4°C do 2°C. Najviša dnevna uglavnom od 2°C do 6°C. Do petka će se zadržati suho vrijeme. Vikend pred nama donosi nam brzo i slabo izraženo pogoršanje vremena. Vjetar slab.

U tjednu koji dolazi izračuni prognostičkih modela nisu baš složni. Tako da se ne može sa sigurnošću reći “što i kako”. Ako se baziramo na trenutni izračun, u klimatološki početak zime (01. prosinca) mogli bi zakoračiti u zimskom tonu. No … Više o svemu u danima pred nama.

Što možemo očekivati od prosinca 2020. godine

Ovo je tek orijentir što bi, i kako moglo biti.

Trenutni izlaz ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ovako „vidi“ prosinac 2020. godine pred nama. Na mjesečnoj bazi temperature zraka trebale bi biti prosječne. Ne očekujemo značajnije anomalije/odstupanje (hladnije ili toplije) gledajući prosinac 2020. godine u cjelini. Oborina neće manjkati. Očekujemo oborinama bogatiji „aktivniji“ prosinac 2020. godine. Na tjednoj bazi anomalije/odstupanje temperature zraka i oborina. Od 01. do 08.12. očekujemo temperature zraka osjetno niže u odnosu na klimatološki prosjek uz nešto više oborina. Od 08. do 15.12. očekujemo temperature zraka neznatno više u odnosu na klimatološki prosjek. Očekujemo oborine u granicama prosjeka ili neznatno manje. Od 15. do 22.12. očekujemo temperature zraka neznatno više u odnosu na klimatološki prosjek uz nešto više oborina. Od 22. do 29.12. očekujemo temperature zraka više u odnosu na klimatološki prosjek uz nešto manje oborina.

Hoćemo li imati “bijeli Božić” nakon 13. godina?

Još je teško reći, ali…

Velika je vjerojatnost toplijeg i sušnijeg vremenskog perioda pred sam Božić. Trenutno imamo male izglede na prognostičkom polju po pitanju bjeline. Ipak pričekajmo još malo, do pouzdanijeg izlaza ECMWF-a ali i ostalih izlaznih numeričkih prognostičkih modela.

(www.icv.hr, kp)