NEKOLIKO ČINJENICA Deset razloga zašto je ovlašteni servis bolji od ostalih

Automobil mora biti pouzdan i siguran, a iako su ovlašteni servisi na glasu kao skupi, imaju neke prednosti koje ostali servisi nemaju – piše tportal.hr

1. O prevarama u servisu…

Svaki vlasnik automobila misli da su ga u servisu barem jednom prevarili. Često je slučaj da su vozači nezadovoljni cijenom ovlaštenih servisa. Naime, stojite na blagajni shopping centra i vidite četiri litre ulja na akciji za 150 kuna, a u servisu vam ga naplate 700 kuna. Najgore je to što nakon klasičnog servisa na autu ne osjetite nikakvu promjenu. Ako, primjerice, promijenite amortizere ili komplet svih spona na ovjesu, to ćete odmah osjetiti kao veliku pozitivnu promjenu. Nažalost, potrošači često ne vide širu sliku. Nadalje, iako je litra ulja prema specifikaciji koju zahtijeva proizvođač uvijek u ovlaštenom servisu malo skuplja, zapravo je rizik ulijevanja krivog ulja u motor najskuplja opcija. Uštedite nekoliko stotina kuna i motor vam zariba. Nije rijetkost, pogotovo s dizelašima s DPF filtrima.

2. Trošak ste znali unaprijed kada ste kupili automobil

Prije kupnje novog automobila morate biti svjesni troškova servisa kako biste očuvali jamstvo na vozilo. To je dio pogodbe između kupca i prodavatelja. Vidjeli ste u shopping centru da četiri litre ulja košta 150 kuna, a svuda po gradu table s porukama “besplatna izmjena”? Prije nego ste kupili vozilo dobili ste plan održavanja i potpisali jamstvene uvjete. Servis automobila morate prihvatiti kao dio posjedovanja automobila.

3. Ovlašteni servis ima odgovornost za obavljeni posao

Morate imati i na umu da ovlašteni servis nema baš ništa od toga ako vas “oguli” jer čuva svoj renome. Nitko vas neće prevariti i ne staviti novi filtar ulja koji vrijedi 35 kuna. Da, u ovlaštenom servisu na računu on košta čak 150 kuna, ali ga onaj tko ga ukrade ne može prodati za 35 kuna, kada toliko stoji u dućanu neki zamjenski. Višu cijenu proizvođač i ovlašteni servisi pravdaju većom kvalitetom dijela. Isto vrijedi i za ostale filtere. Prema iskustvu eksperata i vještaka, izuzetno su rijetke situacije kada su kupci koji misle da su prevareni ujedno i u pravu. Izuzetno su rijetke situacije kada vam u servisu ne promijene ono što stoji na računu.

4. Ovlašteni servis ne mijenja dio koji ne treba mijenjati

Nerijetko se događaju situacije u kojima klijenti misle da im je zamijenjen dio kojeg nisu htjeli mijenjati. Ovlašteni servisi rade po visokim standardima i ukoliko procijene da su kočnice alarmantno loše, oni će predlagati zamjenu. Ako trošak prelazi 500 kuna od onog najavljenog troška servisa, oni će vas sukladno Zakonu o zaštiti potrošača nazvati i tražiti odobrenje za trošak. Ovlašteni servisi nazvat će čak i zbog jedne žaruljice od 20 kuna. Nerijetko manji servisi previde to pravilo i iznenade kupca uvećanim računom za, primjerice, 1500 kuna. U ovlaštenim servisima protokoli su najrazrađeniji i takve situacije neće se dogoditi. Stranke su često nerazumne, smatraju da su im “kočnice još dobre” jer im je tako rekao “prijatelj”, no njegove odgovornosti nema nigdje na vidiku ako se nešto dogodi. A ovlašteni servis dužan je sa servisa predati tehnički ispravno i sigurno vozilo i za to izdaje račun.

5. Servisni opozivi i akcije

Današnji auto u prosjeku ima 30.000 dijelova. Možete biti sigurni da savršeni auto ne postoji. I proizvođač to zna i stalno radi servisne akcije i opozive prema potrebi. U slučaju da se otkrije neka mana na određenoj seriji automobila, oni će kontaktirati vlasnika i pozvati ga u servis. Ovlašteni servisi imaju sve specijalne alate i kontinuirano školuju svoje djelatnike, što je izuzetno bitno u modernoj, galopirajućoj novoj tehnologiji. Stoga, ako ste auto kupili od “treće ruke”, vaš kontakt nema nitko, prepušteni ste sami sebi. Takve servisne akcije otklanjaju mane besplatno čak i ako je auto stariji od 10 godina, ali samo ako dolazite u ovlašteni servis. Negdje drugdje, ma koliko dobar servis bio, moguće je da se takvo što propusti. Sada već i pet godina stari auto ima radarski tempomat, sustav za praćenje voznog traka i sustav automatskog kočenja na kojeg se, svjesni ili nesvjesni, oslanjate negdje u gradu, na zebri. Sigurno je da želite znati da su svi sustavi ispravni!

6. Ali ovlašteni servis je preskup

Zastanimo malo. Računajte da ćete do 500 kuna razlike u računu uvijek platiti. U servisu će pod normalno doliti tekućinu za stakla, ulje u servouređaju volana, rashladnu tekućinu i slično. To je nešto što morate kontrolirati i dolijevati sami u duhu ponašanja odgovornog vlasnika. Kada ste kupili automobil, u njemu su vas dočekala Uputstva za rukovanje vozilom i za vas je bolje (čitajte: jeftinije) ako ste ih proučili. Sve piše. Glede cijene servisa, zamjena ulja je nešto skuplja, ali sigurno vam nitko remen razvoda neće napraviti povoljnije od ovlaštenog servisa ako dođete u vrijeme akcije, dakle ako pratite ponude. Ako ste tamo išli na servis, dobit ćete mail na vrijeme, bez brige. Ovlašteni servisi brinu o kupcima. I što je najbolje, ako mehaničar i pogriješi, i ako se dogodi najgori scenarij totalke na motoru, netko će vas posjesti i umiriti, ponuditi kavom i bez ijednog pogovora popraviti auto do te mjere da mu se vrate sve značajke koje je imao onda kada je u servis ušao. Ovlaštene servise veže odgovornost prema proizvođaču koji želi imati zadovoljne vlasnike vozila. Zaboravite gluposti izrečene na zadimljenim mjestima i paušaliziranje. Ovlašteni servis ima odgovornost i ako ste u pravu, sto posto će učiniti sve što je moguće da odete zadovoljni.

7. A što ako ovlašteni servis ipak nekoga prevari?

Posjetite ga i zahtijevajte da vas se uvjeri da je sve učinjeno kako treba. Ako to prelazi vaše razumijevanje jer niste tehnički potkovani, povedite nekoga tko jest, ili angažirajte profesionalce – sudske vještake. Izuzetno su rijetki slučajevi prevara u ovlaštenim servisima jer bi ih u takvom slučaju kažnjavali drakonski. I proizvođač, ali i sudovi.

8. Servisna knjiga puno vrijedi prilikom prodaje rabljenog vozila

Potpuno točno. Auto koji ima servisnu knjigu i ispis kilometraže vrijedi više!

9. Kontinuitet u održavanju

Ako nastavite kontinuitet servisiranja u ovlaštenom servisu autu pružate najbolju njegu. Vode se zapisi, zna se što je točno i kada mijenjano. Općenito je loše “šarati” po serviserima kako tko ima akciju. Ulje ovdje, remen ondje. Servis je kao frizer: najbolje je imati svojeg kod kojega uvijek idete. Auto ima puno dijelova, neke stvari nemoguće je vidjeti ako su dotrajale. Kontinuitet je dobar jer ćete uvijek dobiti preporuku što će na redu biti sljedeće. Manje radionice nastupaju po logici “vi kažete, mi radimo”, a ovlašteni servis vodi plan održavanja i vodi brigu o svojim klijentima. Sve ćete znati na vrijeme. I još jedna izuzetno važna stvar: ovlašteni servisi za svoje redovite odnosno stalne klijente nude mobilno jamstvo. Na taj način izbjegavate iznenadni trošak ako se auto negdje pokvari.

10. Sigurnost

Samo je potpuno ispravan auto ujedno i siguran auto. Ako se nešto negdje dogodi, vi svoju savjest kao odgovorni vlasnik štitite knjigom održavanja iz ovlaštenog servisa. Drugim riječima, pokazujete da ste učinili sve najbolje što ste mogli kao vlasnik, sukladno preporuci proizvođača vozila kojim je prouzročena šteta ili, ne daj Bože, nešto gore. Ako to i košta malo više, nema veze. Automobil je složena stvar, industrija strelovito napreduje i, ma što mislili o ostalim servisima, činjenica je da svaki pojedini model ovlašteni serviser poznaje najbolje.

(tportal.hr, foto: ilustracija, I. Bedeković)