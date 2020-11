Startali u Sesvetama, cilj je na Ovčari: Kroz Viroviticu je prošla karavana sudionika biciklističkog maratona „Srcem za Vukovar“

Biciklistički klub Rama iz Zagreba, organizator je biciklističkog maratona „Srcem za Vukovar“, koji je u četvrtak prošao kroz Viroviticu. Virovitica je bila i dio prve etape, od Sesveta do našeg grada. Druga etapa, od Virovitice do Osijeka, na rasporedu je u četvrtak, a treća, posljednja, od Osijeka do Vukovara tj. do Ovčare, na rasporedu je u petak 20. studenog. U Virovitici su im dobrodošlicu poželjeli biciklisti VBR-a 2020, te Nenad Križić, zamjenik načelnika PU VPŽ.

– Unatrag nekoliko godina sudjelovali smo na sličnim biciklističkim maratonima, a ove godine smo po prvi put i organizatori. Na put je krenulo sedam vozača BK Vihor i BK Rama, a u sjećanje na žrtvu Vukovara i Škabrnje, te žrtve Domovinskog rata. U srijedu nas je pratila magla do Đurđevca, a tada nam se ukazalo sunce – kazao nam je Darijo Juričević iz BK Rama.

U ime biciklista VBR-a, dobrodošlicu im je poželio i Pavo Tutenov iz biciklističke ekipe Virovitičko-podravske županije VBR 2020, te udruge Glasnici istine VPŽ:

– Dio puta ćemo odvesti s našim sportskim prijateljima. Mi smo u nedjelju već vozili do Vukovara, kada smo krenuli iz Voćina. Na ovaj način dajemo podršku u njihovom pothvatu, a naša ekipa VBR-a, uvijek je podrška ovakvim projektima – naglasio je Pavo Tutenov.

Sudionici ovog biciklističkog maratona, položili su svijeće kod Spomen obilježja poginulim policajcima u Domovinskom ratu kod zgrade Virovitičko-podravske županije i PU VPŽ.

