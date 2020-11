Župan Andrović poslao upozorenje građanima: Čak 40 posto testiranih je pozitivno, a ta brojka samo raste

Čak 40 posto testiranih građana na koronavirus, bude pozitivno, a približavamo se brojci da će svaki drugi biti pozitivan, rekao je danas (petak) župan Igor Andrović. Kako kaže, broj oboljelih od Covida-19 na području županije svakodnevno je visok.

– Ako će svaki drugi testirani biti pozitivan, to možda nije veliki problem za one koji imaju blage simptome, ali je za one koji zahtijevaju bolničko liječenje. I za pacijente i za bolnicu. Kapaciteti se svakodnevno pune, Covid odjel je popunjen do kraja sa 44 bolesnika koji zahtjevaju liječenje. U Općoj bolnici su donijeli odluku da se odjel pulmologije prenamijeni za Covid bolesnike. Tako će biti dostupno dodatnih novih 18 kreveta, ali bojimo se da ni to neće biti dovoljno – upozorava župan.

Od broja zaraženih oko 10 posto ostaje na bolničkom liječenju uz potrebe kisika.

– Oko četiri nova pacijenta dođu po danu, što znači da uz nove krevete, kapacitet ćemo popuniti za 5 dana. Vjerujemo da će i neki biti pušteni doma, ali moramo ukazati na opterećenost bolnice i apeliram na žitelje županije da se pridržavaju mjera i pokažu odgovornost i solidarnost prema onima koji nemaju dobru kliničku sliku – naglasio je Andrović.

Ako se situacija i dalje bude pogoršavala, kaže da će morati osigurati nove krevete, jer su Covid bolnica u Našicama i KBC Osijek također popunjeni.

– Danas smo imali sastanak Stožera civilne zaštite gdje smo razmatrali nove mogućnosti u Općoj bolnici Virovitica. Ako se popune kapaciteti, postoje prostori koji bi mogli služiti kao odjel za Covid, ali nisu trenutno opremljeni s krevetima bocama s kisikom. Tražit ćemo pomoć Nacionalnog stožera i kupiti što nam nedostaje – rekao je župan Andrović.

(www.icv.hr, ml)