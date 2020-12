3,1 PREMA RICHTERU Novo podrhtavanje: Srednje jak potres zatresao otok Vis

Nakon niza jučerašnjih potresa u središnjoj Hrvatskoj, tlo se noćas zatreslo i na otoku Visu.

U 5:18 sati seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres magnitude 3,1 prema Richteru. Epicentar potresa bio je oko 10 kilometara zapadno-jugozapadno od grada Visa, a intenzitet IV. stupnja EMS ljestvice – piše vecernji.hr

Potres se osjetio u južnoj Dalmaciji…

Oko 1000 oštećenih objekata u jučerašnjim potresima

Što se tiče jučerašnjih potresa, prema prvim procjenama na području Siska, Petrinje i Gline oštećeno je oko 1000 stambenih jedinica, od kojih neki teško. No, za sada je tek jedan stan proglašen neupotrebljivim, a obitelj iz Siska smještena je kod rodbine. No, u Petrinji je dosta stanova i objekata dobila tzv. žutu naljepnicu, čime su objekti proglašeni privremeno neupotrebljivim do detaljnijih pregleda koji bi trebali uslijediti narednih dana i do sanacije prve štete.

Riječ je o pretežno starijim objektima u središtu Petrinje. Za takve obitelji je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje osigurao 23 stana na području Siska, Petrinje i Gline.

(vecernji.hr)