Božićna “čarolija” Perićevih: Onima koji si to ne mogu priuštiti, poklanjaju božićna drvca, a mališanima i paketiće sa slatkišima

Unatoč koronakrizi i “lockdownu”, tradicionalne podjele borova na Badnjak, ni ove se godine nisu odrekli vlasnici osječkog kafića “Aki”.

-Majka sam petoro djece i ovakvo šta mi puno znači jer ove godine si ne bi mogli priuštiti božićno drvce. Djeca jedva čekaju da započnu s kićenjem. Dok sam našla Aki caffe bar, malo se odužilo, pa su nestrpljivi da donesemo drvce kući, a ovo će sada biti poseban Božić – rekla nam je Osječanka koja je s dva sinčića došla po bor.

Dječaci su se dodatno razveselili kada su od vlasnika Andre Perića dobili i poklon pakete sa slatkišima.

– S raspodjelom borova smo započeli još 2014. godine, ali smo borove nabavili više radi naših gostiju koji dolaze u kafić. Znate i sami kako je to povezano s ugostiteljstvom, krene se na jednu “cugu”, pa “popit ćemo još jednu”, a onda više nema božićnih drvaca. Ovako se mogu pridružiti i žene i djevojke, proveselimo se, a svi na vrijeme nabave i drvce i to je to – šaljivo objašnjava 26-godišnji Andre, dodavši kako se za potrebe gostiju uzimalo 200 do 300 borova, a cijene su samo pokrivale trošak, bez ikakve zarade.

-Svake godine darujemo 100 komada. Ove smo godine mislili da će to biti 200, međutim ne radimo ni mi, ali nismo željeli prekinuti tradiciju darivanja. Ovo je obiteljski biznis, otac je otvorio kafić 2002. godine, tu u našoj obiteljskoj kući, na Vinkovačkoj cesti i izuzetno držimo do tradicije, naših gostiju, a i naših sugrađana, priča Andre koji je unazad četiri godine preuzeo posao i vodii ga zajedno sa svojom djevojkom Mateom.

Ovaj vrijedan, mladi poduzetni par ne čeka samo da po drvca dođu, već ih i oni sami razvoze. A onima koji dođu po drvce, a nemaju vlastiti prijevoz, “uskače” “Osječki taxi” koji se uključio u hvalevrijednu akciju Perićevih pa je za prijevoz “dao” jedno svoje vozilo i vozača.

-Puno je onih u potrebi koji si ne mogu priuštiti drvce, ali im je neugodno doći, pa njih upišemo i odvezemo im drvce sami. Sinoć smo djevojka i ja razvezli nekoliko, između ostalog i našem Domagoju, mladiću s “plišancima”. Evo ono uz velikog medu su njegove igračke – pokazuje Andre na posebno uređen kutak za djecu koja dođu s roditeljima.

Oko 50 paketića, Andre i Matea su sinoć posložili, a neke i kupili kako bi svako dijete koje dođe dobilo poklon. Svoj trud, svoj rad, vrijeme i novac, taj mladi par nesebično ulaže i ništa im nije teško jer njihova je nagrada, kažu, u tome što su unijeli božićnu radost u domove svojih sugrađana i zajedno s njima podijelili sreću i veselje božićnih blagdana.

