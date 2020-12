FOTO Neprepoznatljive Pitomačanke na domaćem terenu pale protiv Garešničanki

Prije utakmice 10. kola 2. lige Sjever na svom terenu s Garešnicom, rukometašice Pitomače dva tjedna zbog pandemije koronavirusa nisu bile u uobičajenom ritmu treninga, što se na kraju odrazilo i na rezultat. Garešnica je došla do pobjede 34:27.

Od samog početka susreta bilo je vidljivo da su gošće odlučnije i angažiranije, posebice u napadu. U obrani su Pitomačanke još nešto i odigrale, ali u napadu su bile bez ideje. Vanjske igračice ili su izbjegavale šutirati na vrata ili su bile izblokirane. Prvi zgoditak domaće igračice su postigle tek na isteku četvrte minute.

Trenerica Pitomače Sanja Šandrovčan pokušavala je rotacijama igračica na terenu i minutom odmora nešto promijeniti, ali bez većeg uspjeha. U 12. minuti Iva Biuk na domaćim vratima mijenja Ivu Blažević, povezuje četiri obrane, sedam minuta nije primila zgoditak, ali njezine suigračice to nisu uspjele kapitalizirati, postigle su samo jedan zgoditak.

Domaće igračice se malo bude i od sedam (12:5) dolaze na zaostatak od četiri zgoditka (14:10), ali je to bilo samo zakratko. Na odmor se odlazi s prednošću gostujućeg sastava 19:14, što je budilo nadu u domaćim redovima, da može doći do preokreta. Međutim za to je trebalo mnogo toga promijeniti u igri, a do toga nije došlo.

Rukometašice Garešnice u drugom dijelu povećavaju svoju prednost na +10, a imale su priliku i za više, ali ju nisu iskoristile. U posljednjih desetak minuta domaće igračice su s nekoliko dobrih poteza uspjele ublažiti poraz.

-Čestitam gošćama na zasluženoj pobjedi. Kod mojih igračica do izražaja je došlo neredovito treniranje dijelom zbog školskih obveza, a drugim dijelom zbog koronavirusa – nakon poraza rekla je trenerica Pitomače Sanja Šandrovčan.

Pitomača: Iva Blažević, Iva Biuk, Lea Crlenjak, Erin Pintarić, Nina Ferić 10 (2), Tamara Štefanec 7 (2), Antonela Brlas 1, Nika Pintarić, Valentina Šaneković 3, Maja Biuk 1, Ana Šimić Kaša 1, Dora Šandrovčan i Vita Domijan 4. Trenerica: Sanja Šandrovčan.

Sedmerci: 4 (4)

Isključenja: 12 minuta (Štefanec 6 minuta, Šandrovčan 4 minute i Iva Biuk 2 minute).

