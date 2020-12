Nekadašnji vratar RK Slatine i Orahovice Matej Petrović u “Životu na vagi” skinuo nevjerojatnih 67,9 kilograma

U slavonskim rukometnim kuloarima malo tko nije čuo za Mateja Petrovića, vrhunskog rukometnog vratara koji je branio u našičkom NEXE-u, Đurđenovcu, Orahovici, Slatini i svuda osim ogromnog rukometnog talenta i kvalitete ostavio dojam velikog čovjeka s još većom dušom i najvećim osmijehom.

Matej je uvijek zračio pozitivom, poraz za njega nikada nije postojao kada radi ono što želi i voli. Pokazao je to i nedavno u završenom showu RTL televizije “Život na vagi” gdje je odnio najveću pobjedu, onu svog tijela i želje, ali isto tako i pobjedu ljudskosti. Na kraju je i postao pobjednik showa što je za njega manje važno u cijeloj priči jer tvrdi kako su zapravo svi kandidati zajedno najveći pobjednici cijele priče.

Uhvatili smo Mateja u njegovom Đurđenovcu, nasmijanog naravno i spremnog za svako pitanje.

Prije svega, malo o tebi. Gdje si u posljednjih nekoliko godina, što radiš i zašto si se odlučio prijaviti u show Život na vagi?

-Prije nekih pet godina, radoznalosti radi, odselio sam u Njemačku. Ondje sam krenuo raditi i debljati se jer moj život je izgledao potpuno drugačije nego li je to bilo za vrijeme života u Hrvatskoj. Ubrzo sam shvatio da mi nedostaju obitelj i prijatelji te kako život u Njemačkoj i nije baš tako bajan kakvim mi se na prvu činio. No, baš kao ni u showu, nisam želio odustati i pokleknuti pred prvim izazovima. Tijekom godina, na poslu sam napredovao, u Njemačkoj se već polako snašao i osamostalio se, no, kilogrami su se gomilali. U jednom sam trenutku shvatio da je dosta pa sam se odlučio prijaviti na show “Život na vagi”.

Poznat si kao osoba s vječnim osmijehom i nevjerojatno uporan, to te i nosilo kroz cijeli show?

-Je! Lagao bih kada bih rekao da nam u showu, na treninzima i u izolaciji nije bilo izazovno no, nisam želio odustati jer imao sam jasan cilj – doći ispod 100 kilograma. Veselio sam se cijelom procesu mršavljenja i promijeni života tako da mi osmijeh nije mogao izostati.

Svi ste bili odlična ekipa, no ima li netko s kim si posebno kliknuo?

-Doista ne znam koga bih izdvojio jer svi smo bili baš odličan tim. Pomagali smo si u situacijama kada je to trebalo, a u onim drugim, odlično smo se zabavljali. Bilo je ovo u svakom pogledu sjajno iskustvo.

Uz činjenicu da si bio primjer svima u showu, poznavajući te, zasigurno si bio i svima veliki motivator, jer si prije svega čovjek velikog srca…

-Prije svega, hvala na lijepim riječima, to je zbilja divno čuti. Tijekom showa, ostali kandidati isticali su me kao nekoga tko ih je motivirao i gurao naprijed, a ja sam to radio jer sam nas sve zaista doživljavao kao tim. Svi smo došli zbog istog cilja – skinuti kilograme, a uspjeh jednog bio je uspjeh svih nas.

Gledajući finale, vidljivo je da je tvoja najveća pobjeda ne ova u showu, nego ono što si od sebe napravio i pokazao kako se u životu sve može uz ogromnu volju?

-Tako je! Doista vjerujem kako snažna volja i jasan cilj probijaju apsolutno sve granice i kako se kaže, pomiču kontinente. Volja i želja za promjenom vlastita života, najvažnija je, a ako sam i jednog gledatelja vlastitim primjerom potaknuo da krene raditi na sebi i svom zdravlju, ja sam uspio.

Oduvijek si sportaš, tebi su treninzi bili svakodnevica i siguran sam da ćeš i na dalje nastaviti. Kakvi su ti planovi, jel ostaješ u Hrvatskoj?

-Vraćam se u Njemačku no, samo na ono vrijeme koje je potrebno da se tamo odjavim. Trenutno najveća želja mi je ostati u Hrvatskoj, pokrenuti vlastiti posao i ovdje živjeti sretno sa svojom obitelji.

(www.icv.hr, vg)