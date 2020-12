NEUJEDNAČENE NAKNADE Penali za raniju otplatu kredita u nekim bankama i po 10.000 kuna

Zašto se zatezne kamate plaćaju kad se kasni s otplatom duga, ne treba posebno objašnjavati, no na kažnjavanju prijevremene otplate duga banke su godinama masno zarađivale. Neke još zarađuju više od 10.000 kuna po kreditu, iako je Vrhovni sud nedavno potvrdio stav da su “famozne” izlazne naknade za prijevremenu otplatu kredita ništetne ako se o njima nije pregovaralo. U nepovoljnom su položaju stari dužnici jer je u listopadu 2017. stupio na snagu Zakon o stambeno-potrošačkom kreditiranju, koji ukida naknadu za prijevremeni povrat stambenih kredita, a Zakonom o potrošačkom kreditiranju regulirano je da kod gotovinskog kredita u razdoblju od 12 mjeseci klijent ima pravo vratiti dodatnih 75.000 kuna bez naplate ikakve naknade za prijevremeni povrat – piše vecernji.hr

Neravnopravan položaj Neke banke ukinule su 2017. svoje izlazne naknade za sve kredite, i one ugovorene ranije, no ostalo ih je još koje to naplaćuju. Dužnici koji su to napravili u prethodnom razdoblju, a banke su im “zatvaranje” naplatile kroz naknadu bez pregovora o njezinoj visini, mogu podići tužbu i dobit će je. I nema zastare: od 31. siječnja 2020. Vrhovni sud promijenio je stav i odlučio da zastara za restituciju na temelju ništetnih odredaba ili ništetnog ugovora teče od dana utvrđenja u svakom pojedinačnom sporu. Isto je i s ulaznim naknadama, troškovima za obradu kredita, ako ne odražavaju cijenu stvarnog troška, a o kojima se također nije pojedinačno pregovaralo.

Erste, Zagrebačka i Privredna banka ukinule su naplatu izlaznih naknada za sve vrste kredita; no iznimno su visoke u Addiku i RBA, tri posto glavnice koja se prijevremeno vraća za kredite ugovorene prije 1. siječnja 2010. Dužnik koji je 80.000 eura stambenog kredita podignuo prije deset godina i nakon polovice otplate sad želi zatvoriti kredit platit će od 10.381 do 10.818 kuna naknade, ovisno o vrsti kamate. Ako otplaćuje samo dio glavnice, ali ne zatvara cijeli kredit, naknada je u Addiku 2,5 posto. Za lombardne kredite u RBA iznosi 0,5 posto. A da se zadužio za gotovinski kredit od 10.000 eura na sedam godina otplate prije 1. siječnja 2010. i na polovici otplate ga zatvorio, platio bi u Addiku 1292 kune naknade. Klijenti iste banke koji su podigli kredite nakon 1. siječnja 2020. za prijevremenu otplatu, međutim, neće platiti nikakve penale. Kako od početka ove godine Addiko više u ponudi uopće nema stambene kredite za građane, ovi su primjeri iz njihove evidencije starih kredita.

Bitno je pregovarati U OTP-u je naknada za prijevremenu otplatu kredita ugovorenih prije 2010. jedan posto nedospjele glavnice, i za djelomičnu i za potpunu otplatu. Za ugovore sklopljene nakon 1. siječnja 2010. iznos naknade ne smije prelaziti iznos kamate koju bi klijent platio između dana prijevremene otplate i dana prestanka ugovora. Za potpuni ili djelomični povrat kredita otplaćen u razdoblju primjene fiksne kamatne stope, ako iznos prijevremenog povrata prelazi iznos od 75.000 kuna unutar 12 mjeseci i ako do dospijeća ostaje više od 12 mjeseci, OTP, HPB i RBA naplaćuju po jedan posto naknade. Ako je do isteka ugovora preostalo manje od 12 mjeseci, naknada je u sve tri banke 0,5 posto. Ako se kredit zatvara zbog smrti korisnika, OTP ne naplaćuje naknadu. Zanimljivo je da RBA naplaćuje i naknadu za odustajanje od prijevremene otplate – 300 kuna. Zašto banke uopće naplaćuju prijevremenu otplatu? Zato što su u svojim poslovnim planovima računale na kamatni prihod od kredita koje su plasirale i u slučaju ranije otplate ostaju bez tih prihoda. Revnost se u ovom slučaju ne isplati. No, za stare kredite isplati se pregovarati o naknadi ako je banka traži za zatvaranje, uostalom, svaki je drugi pristup banke toj situaciji – nezakonit.

(vecernji.hr, foto: ilustracija, M. Rođak)