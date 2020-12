PRESICA Nove mjere za trgovine na snazi od subote, Božinović objasnio koliko kupaca smije biti u prostoru

Danas je 289 dan od pojave virusa u Hrvatskoj. U zadnja 24 sata imamo 4.520 novih slučajeva. Broj pozitivnih do danas je ukupno 159.372. Od početka epidemije testirano je 837.619 osoba. U zadnja 24 sata imamo 12.596 testova, što daje postotak pozitivnih od 29.96 posto. 2.703 je hospitaliziranih, a zaprmlijenih je 377. Na respiratoru je 277, to je 23 nova u odnosu na jučer. Iz bolnica je optušteno 268 osoba. I u protekla 24 sata imamo 69 preminulih, što daje brojku od 2.367 preminulih od početka epidemije – rečeno je na presici Nacionalnog stožera civilne zaštite, piše Index.hr.

– Tjedni prosjek nam je u zadnjih tjedan dana porastao za 3.7% dok smo u proteklom jtednu imali 17.4% povećanje, dakle u ovom tjednu nam je povećanje manje. Incidencija nam je i dalje visoka, govorim o 7-dnevnoj incidenciji na 100 tisuća ljudi. Trenutno nam iznosi 582.1, najgore su Međimurska i Varaždinska s više od 1000 – rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

– Kada pogledamo ljestvicu EU s incidencijom, onda vidimo da je Hrvatska na 26. mjestu i višu incidenciju ima samo Luksemburg. Što se tiče mortaliteta, sad smo na 15. od 27., stopa je 547.8 na milijun ljudi – rekao je Capak.

– Što se tiče udjela pozitivnih u testiranjima, gore su samo dvije zemlje od nas – istaknuo je.

– Kao što smo razgovarali u ponedjeljak u ustanovama koje se bave covid bolesnicima, danas ćemo naglasiti važnost brige o zdravstvenim djelatnicima, čija iskustva nadilaze sva dosadašnja iskustva u lošem smislu. U KB Dubravi je ussrojena stalna psihološko-psihijatrijska pomoć za sve zdravstvene djelatnike – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

– Pokušavamo spriječiti i tzv. burn out sindrom, organiziraju se radionice i webinari s idejom psihološke pomoći. Razvijen je i aktivni oblik intervencije, gdje se ciljanim skupinama pokušava pomoći na različite načine, prvenstveno zdravstvenim djelatnicima. Ne bih htio izostaviti i napore Hrvatske psihološke komore, oni su uspostavili mrežu hitnih telefona i angažirali više od 150 psihologa koji pružaju pomoć građanima – rekao je Beroš.

Pitanja novinara za Stožer.

I dalje imamo rast iz tjedna u tjedan. Koji je plan za daljnje uvođenje mjera, kakva će biti nova pravila za šoping centre i ako se ovo nastavi, koji su potezi za dalje?

– Razgovarali smo generalno o kriterijima za pojačavanje ili smanjenje mjera. Direktan odgovor je da ćemo 21. ove mjere mi smatramo primjerenima, 21. ćemo razmatrati situaciju. U slučaju da nam se dogodi pogoršanje, naravno da ćemo razmotriti pojačanje mjera. U svim mjerama koje smo donijeli prije 10-ak dana postoji mogućnost broja okupljanja i gospodarskih i društvenih aktivnosti, naravno da razmišljamo u smjeru da bi te aktivnosti dodatno ograničavali, ali 21. je taj datum kad ove mjere prestaju važiti, a mi kad uočimo situaciju ili potrebu da se mjere postrože, mi ćemo to nešto reći – rekao je Capak.

– Što se tiče ogranizacije rada trgovina i šoping centara, mi smo pripremili odluku koja će vjerojatno stupiti tijekom dana i biti potpisana, a odnosi se na posebnu organizaciju djelatnosti trgovina u periodu od ove subote do 10. siječnja. U smislu ove odluke razvrstane su prodavaonice i trgovački centri tako da se određuju te grupacije prema neto površini prodajnog prostora.

Broj kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici ograničit će se na način da u prodavaonicama koje imaju do 10 kvadrata prodajnog prostora može biti samo jedan kupac. Od 11 do 100 kvadrata najveći dopušteni broj kupaca koji simultano mogu biti u trgovini određuje se tako da mora biti najmanje 10 kvadrata po kupcu. Do 200 kvadrata istovremeno mogu imati na način da za svakog kupca mora biti najmanje 12 kvadrata. Do 2.000 kvadrata za svakog kupca mora biti najmanje 16 kvadrata, a za one veće od toga mora biti najmanje 20 kvadrata. Za trgovačke centre najveći dopušteni broj simultanih kupaca će se odrediti tako da za svakog kupca mora biti najmanje 16 kvadrata.

Prodavaonice i trgovački centri će to morati jasno istaknuti na ulazu i strogo će se morati pridržavati toga. Sve prodavaonice su za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca poduzeti dodatne mjere kako u prostorima ne bi boravio veći broj kupaca od dopuštenih. Za trgovine s više od 2.000 kvadrata i šoping mjere uvode se nove mjere koje uključuju organiziranog prijevoza broja kupaca i uvođenje redara koji će spriječiti ulazak prevelikog broja kupaca, obaveza uklanjanja ili onemogućavanja sjedenja u zajedničkim dijelovima trgovačkih centara, uklanjanje ili onemogućavanja aparata za zabavu. Uvodi se i obaveza upozoravanja kupaca, a nadležnoj službi civilne zaštite morat će se dati podaci o sustavu ventilacije, prozračivanja – rekao je ministar Davor Božinović.

Nije li problematično da se par dana prije Božića otvara mogućnost uvođenja strožih mjera i što će biti s ljudima koji neće moći ući u trgovine zbog novih mjera?

– Predstavnici trgovina će sigurno učiniti sve da se ove mjere poštuju, jer ako ne, onda postoji i onaj dio koji se tiče sankcioniranja, što pokušavamo izbjeći od početka… Svima je ovdje u interesu da se maksimalno angažiraju. I ta brojka koja je određena po veličini prostora primjerna situaciji, ne samo epidemiološkoj nego i brojci prosječnih ulazaka u trgovine za vrijeme epidemije, ali građani ako vide da su redovi veliki, možda će odustati ili će krenuti u neki drugi dućan. Ne možemo propisati sve životne situacije. Ovo je odluka koja je racionalna, da jedna tako važna djelatnost ostane otvorena, a redovi kao i u onom prvom razdoblju na proljeće, oni se mogu stvoriti, i danas ljudi stoje u redovima pred nekim institucijama, pošta i banaka, nažalost takvo je vrijeme ali moramo učiniti sve da spriječimo gomilanje ljudi u zatvorenom prostoru jer u ovo doba godine više ljudi u zatvorenim prostorima, naročito manjim, je jedan od najrizičnijih načina širenja zaraze – rekao je Božinović.

– Ove mjere vrijede do 21. prosinca, a mi ćemo na dnevnoj bazi raspravljati o mogućnosti popuštanja ili pooštravanja mjera. Svakako 21. ćemo donijeti nove odluke, mi se svi skupa možemo nadati da će situacija biti povoljnija nego sada i da ćemo na malo opušteniji način moći dočekati naš drugi najveći katolički blagdan – rekao je Capak.

– Mi ćemo ovu odluku donijeti tokom dana, ona će vrijediti do 10. siječnja, dakle planiramo da trgovine i trgovački centri budu otvoreni dotad. Ovo je sad posebna odluka za trgovine, mi predviđamo da će one raditi sigurno do 10. siječnja, ali nitko ne može reći hoće li doći do nekog naglog pogoršanja ili poboljšanja, ali imajući u vidu sve elemente i procjene, donijeli smo ovakvu odluku – rekao je Božinović.

Danas se otvara veliko klizalište na kojem može biti 25 ljudi, a u crkvama se može okupiti 25 ljudi. Je li se tu moglo postupiti prema površini, koji je smisao toga?

– Kad su donošene ove mjere, donešena je odluka o maksimalnom broju ljudi na jednom mjestu. Tu su i crkve i klizališta. Ne znam kako da vam odgovorim,, odlučeno je ovako kako je. Maksimalan broj okupljanja je 25 u ovom trenutku, a ako se pokaže da se tu nešto mijenja, promijenit ćemo – rekao je Capak.

Vrijedi li ispred crkava ograničenje za 25 ljudi?

– Ograničenje od 25 ljudi vrijedi i za zatvorene i za otvorene prostore. Na jednom mjestu se može okupiti 25 ljudi – rekao je Capak

Hoće li biti posebna odluka o tržnicama?

– U ovom trenutku se provode strože kontrole, u ovom trenutku nema novih odluka, ali sve ovisi o razvoju epidemiološke situacije – rekao je Božinović.

O antigenskim testovima

– Ti testovi se mogu koristiti u dijagnostici, ali uz uvjet da se rezultati provjeraju PCR testovima. Drugi način je na hitnim bolničkim prijemima i treći način je screening, to je epidemiološka mjera, gdje se među većinom asimptomatskim ljudima provodi testiranje, da se vidi koliko je pozitivnih među njima, tu je pravilo da se pozitivni testiraju PCR-om. U domovima za starije se to provodi među većinom asimptomatskih pa ako se pronađu pozitivni, onda ih se hitno izoliraju. U ovom trenutku nećemo objavljivati rezulte brzih testova u domovima, a u isto vrijeme je to provedeno u školama u Zagrebu, u ovom trenutku najavljujem i to da je prilikom boravka u Varaždinu predstavnika Nacionalnog stožera bilo rečeno od zavoda HZJZ-a u Varaždinu da je njima problem velike firme, gdje smatraju da imaju puno pozitivnih. Mi smo pokrenuli da ćemo tamo pokrenuti projekt za testiranje u velikim firmama. To ćemo napraviti i u firmi Calzedona. Ovo testiranje započinje HZJZ a nakon toga ćemo i testove i znanje ostaviti varaždinskoj županiji, a to možemo napraviti i u ostalim županijama – rekao je Capak.

