Stožer održao pressicu: Komentirali rekordan broj umrlih, Božinović poručio kako nema popuštanja mjera

U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 3.327 novih slučaja zaraza koronavirusom. Testirano je 11.387 osoba, postotak zaraženih je 29 posto.

Na bolničkom liječenju je 2907 bolesnika. Na respiratoru su 294 pacijenta. Otpušteno je 300 osoba iz bolnica. Preminule su 92 osobe.

– Današnja brojka novooboljelih je u odnosu na prije tjedan dana manja. Ako gledamo trodnevni prosjek, i tu se vidi pad – rekao je Capak, prenosi Index.hr.

– 92 umrlih je brojka koja je doista velika. U KB Dubrava je umrlo 24 bolesnika. U KBC Split 10, KBC Osijek 5, u Sisku 7, u Varaždinu 6, u Čakovcu 5, Kopricnici 5, Oglulinu, Zaboku 3, u Fran Mihaljević po dvoje bolesnika – izvijestio je Beroš.

– Za Dubravu je smrtnost na respiratoru 68 posto. 65 preminulih na respiratoru imali su tri ili više kroničnih bolesti. Stopa smrtnosti bez komorbiditeta na respiratoru je 16 posto -dodao je Beroš.

Markotić o rizičnim skupinama

– Većina bolesnika koji imaju teži razvoj bolesti imaju cijeli niz rizičnih faktora. Važno je da se osobe koje su rizične u ranoj fazi traže liječničku pomoć – kazala je Alemka Markotić.

– To su starija dob, to je najveći rizik. Tu je niz drugih bolesti, osobe s karcinonima, bubrežnim bolestima, srčanim zatajenjam i drugim srčanim bolestima, ljudi koji imaju bolesti imunološkog sustava, ljudi koji su bili na transplantaciji, ti je trudnoća, pušenje, kronične bolesti pluća i kronični bronhitis… Viđamo često među težim bolesnicima i mladima, a to je prekomjerna tjelesna težina. To je kod nas i u svijetu jedan od važnih rizičnih faktora, pogotovo ako je indeks tjelesne mase preko 30. Rizik kod takvih osoba je 30 do 50 posto – objašnjava Markotić.

– Kod pretilih osoba je niz drugih faktora, problemi s zgrušavanjem krvi, viđamo bolesnike koji imaju trombozu i plučnu emboliju. Pretile osobe moraju biti na oprezu. Postoji kod njih i na razini imunološkog sustava kronična upala stanica koja može djelovati nepovoljno – dodaje Markotić.

O propusnicama

– Ovo je doba u kojem smo više puta upozorili da se treba suzdržati kontakata, okupljanja i putovanja. Pokušavamo biti konkretni kod izrade mjera, to znači da su svi uključeni u raspravu o mjerama. Okvir će biti izrađen do kraja ovog tjedna. Mjere ciljaju na smanjenje kontakata. Sva mudrost je sadržana da se izbjegnu situacije da vam se netko obraća bez distance – rekao je Božinović.

– To je teško provesti u svakodnevnom životu. Razgovaramo s brojnim vlasnicima u ugostiteljstvu, poduzećima, organizatorima okupljanja. Svi moraju shvatiti odakle prijeti opasnost – dodaje Božinović.

– Tu postoji faktor duljine trajanja epidemije. Ova kriza traje već 10 mjeseci, a intenzitet mjera se mora prilagoditi onome koliko ljudi to mogu prihvatiti. I zdravstveno, ekonomski, socijalno i psihički. Nitko ne zna koliko će trajati imunitet nakon cijepljenja. Zato smo zahvalni znanosti koja nas je dovela do toga da cjepivo postoji. Prerano je za opuštanje – dodaje Božinović.

– Nismo u situaciji razmišljati o popuštanjima, ali nadam se ni prevelikom zaoštravanju mjera. Mjere koje se planiraju trebaju biti šire prihvaćene – dodaje.

O datumu cjepiva u Hrvatskoj

– Preliminarne brojke isporuke smo dobili, ali registracija nije obavljena u roku koji se predviđao. Ne zna se datum registracije, a shodno tome se pomiče i datum isporuke. Nemamo dokument da kažemo da će cjepivo doći tog i tog datuma. Imamo obećanje da će tijekom siječnja biti isporučene obećane količine – rekao je Capak.

– Nemamo dokument koji bi potvrdio koliko ćemo i kojeg datuma dobiti cjepiva. Naručeno je dovoljno cjepiva za čitavu populaciju – dodaje Capak.

O mjerama za Božić i Novu godinu

– O svemu se razgovara, o produženju odluka koje istječu 21. prosinca. Ne mogu sada govoriti o konkretnim mjerama. Cijenim zainteresiranost i molim vas da pomognete da se pošalje poruka da se građani suzdrže okupljanja i putovanja – rekao je Božinović.