Udruga umirovljenika Virovitica broji oko 110 članova kojima pomažu u životnim problemima i pritom su jedni drugima najveća podrška

Udruga umirovljenika Virovitica jedna je od najbrojnijih i najaktivnijih umirovljeničkih udruga u našoj županiji. Ima oko 110 članova, a na čelu im je Katica Kiš, koja je članica ove udruge već gotovo 20 godina.

– Situacija je tako htjela i spojila je prestanak trajanja mandata bivšeg predsjednika Vlade Župana i pandemiju korone, koja je tada bila u najvećem jeku, no trebalo je stisnuti zube i nastaviti dalje – rekla je Katica, koja je preuzela funkciju nove predsjednice. Prije umirovljenja radila je kao medicinska sestra u Općoj bolnici Virovitica, što joj, kaže, koristi i u ovoj situaciji.

– Iako nisam epidemiolog, ipak su mi dobro poznate mjere s kojima sam odmah upoznala i sve članove naše udruge. Striktno se pridržavamo mjera Stožera, što je i normalno jer osim poštivanja propisa postoji i činjenica da je starija životna dob u većoj ugrozi nego mlađa i da se takvih bolesti valja dobro čuvati. Stoga su vrata naše udruge do daljnjega zatvorena dok se situacija ne stabilizira. Ali, to nikako ne znači da je naš rad prestao. Nastavili smo, ali na drugačiji način. Telefoni nam zvone više nego u vrijeme bez korone. Iako smo spriječeni obavljati svoju najvažniju djelatnost, a to je posjet i skrb za starije i nemoćne članove kojih je u našoj udruzi velik postotak, pomoć nam stiže od ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Željke Grahovac, s kojom imamo i više nego dobru suradnju i koja sa svojim djelatnicima čini sve da bi pomogla našim članovima u potrebi. To se odnosi na nabavku prijeko potrebnih stvari poput hrane, ali i lijekova za naše članove u potrebi, što je i te kako velika prednost članstva u našoj udruzi – objašnjava K. Kiš.

Umirovljenici se samo trebaju prijaviti u Udrugu umirovljenika Virovitica i pomoć stiže, kaže. Osim toga, od velike je pomoći i nabavka drva za ogrjev za članove, kojima će Udruga, nakon što iskažu interes, organizirati nabavu i dovoz do dvorišta.

– Velika je prednost što članovi ogrjev mogu platiti u više rata. Nama umirovljenicima, s obzirom na primanja, to i te kako odgovara. Također moram posebno zahvaliti i Gradu Virovitici i gradonačelniku Ivici Kirinu koji su nam omogućili ovaj naš Dom u Gupčevoj ulici i koji nas slijede u svim našim namjerama. Samo neka prođe i ova korona, nastavit ćemo tamo gdje smo stali, s pomoći starijima, ali i putovanjima i drugim izletima, zabavama uz glazbu i ples, sastancima, humanitarnim posjetama i svim drugim oblicima druženja – poručila je K. Kiš.

ŠTO KAŽU NAŠI UMIROVLJENICI?

Kad imaš potporu, sve je lakše

Ivan Kerment iz Virovitice umirovljenik je od 1998. godine. Čim je otišao u mirovinu, iste te godine postao je i članom Udruge umirovljenika Virovitica.

– Iako ne spadam u najstarije članove, jedan sam od onih s najdužim stažem u Udruzi umirovljenika Virovitica upravo zbog toga što sam se odmah nakon umirovljenja učlanio – napomenuo je Ivan, rekavši da mu je najveća ljubav glazba.

– S obzirom da se dugo godina bavim glazbom, točnije zborskim pjevanjem, HPD „Rodoljub“ zamijenio sam s pjevačkim zborom Udruge. Razlog tome je isključivo što sam radost glazbe htio podijeliti s osobama moje dobi, jer mi stariji volimo malo drugačiju glazbu nego mladi, sličnijih smo razmišljanja i lakše nam se međusobno družiti. Upravo to zajedničko druženje uz pjesmu i ples je ono što me najviše veseli u ovoj udruzi. Stoga savjet svim umirovljenicima – veseljacima: učlanite se u svoje udruge umirovljenika i proživite svoju „poznu mladost“, naravno kad korona prođe – kroz smijeh nam je rekao umirovljenik Ivan Kerment.

Jedna od najmlađih članica Udruge umirovljenika Virovitica je bivša administrativna djelatnica u Općoj bolnici Virovitica Ljerka Lovreković iz Virovitice.

– Već od prije mi je bilo poznato da se umirovljenici znaju odlično družiti i zabavljati, a s obzirom na to da sam i sama takva, smatrala sam da mi je učlanjenje u umirovljeničku udrugu najbolje rješenje. Važnost druženja je opće poznata: isti ciljevi, interesi, problemi, a samim time i zajedničko iznalaženje mogućnosti kako da se to što lakše prebrodi. Ovdje u udruzi nitko nije sam i prepušten samome sebi, neovisno radi li se o zabavljanju ili o rješavanju životnih potreba. Također smatram da je dobro što se u umirovljeničke udruge učlanjuju i ljudi, uvjetno rečeno, mlađe životne dobi, jer „na mlađima svijet ostaje“- našalila se jedna od najmlađih umirovljenica Ljerka Lovreković.

Ana Pavoković iz Virovitice članica je Udruge umirovljenika Virovitica četiri godine, a umirovljenica je još od 1991. godine.

– Dugo mi je trebalo da se učlanim u Udrugu, vjerojatno sam shodno okolnostima u kojima sam tada živjela bila pomalo otuđena – priznala nam je Ana, koja je veliki dio vremena skrbila o svom bolesnom suprugu.

– Tada nisam imala vremena za sebe, što je sasvim razumljivo jer sam vodila brigu o mužu 24 sata. Kada je suprug koji je bio teško bolestan preminuo, ostala sam sama. Izvjesno vrijeme sam se povukla u sebe, sve dok me u jednom susretu u gradu bivši predsjednik Udruge Vlado Župan nije pozvao da se učlanim k njima. Imao je pravo kada je rekao da je život puno ugodniji i kvalitetniji u društvu. Prije korone često smo se nalazili, neovisno je li bila riječ o sastanku, druženjima, dogovorima oko nabavke ogrjevnog materijala ili planova vezanih za razne humanitarne djelatnosti. Vrlo je važan osjećaj da si nekome ili zbog nečeg potreban. To ulijeva nadu i stvara dodatnu energiju, a ova udruga umirovljenika time obiluje – smatra umirovljenica Ana Pavoković.

Vlado Župan bivši je predsjednik Udruge umirovljenika Virovitica u dva mandata. S tog mjesta otišao je zbog zdravstvenih problema, rekao je, i sada mu bolje odgovara da je „samo“ član.

– Tu sam i dalje, uvijek pri ruci predsjednici Katici Kiš, jer smatram da joj moje iskustvo uvelike može pomoći. Udruga umirovljenika je i za vrijeme mojeg mandata, kao i za vrijeme mandata mojeg prethodnika, dugogodišnjeg predsjednika Udruge umirovljenika Virovitica Vlade Moslavca bila jedna od najbrojnijih i najaktivnijih udruga u županiji, pa i šire. Naša skrb o članovima, ali i sadržaji koje smo im nudili bili su dobro poznati, a stajati na čelu takve udruge bila je posebna čast i zadovoljstvo. No, postoji i nešto važnije od toga, a to je osjećaj da ovdje pripadaš i da te ovdje najbolje razumiju, zato dok god me zdravlje koliko-toliko služi, bit ću ovdje među svojim prijateljima – rekao je Vlado Župan.

U Udruzi umirovljenika Virovitica pozvali su sve starije, osamljene, one koji žele svoj način života promijeniti na bolje, da im se pridruže. Svim našim građanima ova vesela družina unaprijed je svima poželjela sretan Božić i uspješnu Novu godinu.

(www.icv.hr, bs)