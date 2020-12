VIRALAN HIT Štedi novac i živce: Idealno je vrijeme da isprobate ovaj genijalan trik za zamatanje poklona

Božić je pred vratima i već ste kupili sve poklone za svoje najdraže? Tada sve što preostaje je pobrinuti se za njihovo prigodno zamotavanje. Prošlogodišnje blagdanske sezone, poput virusa, internetom se proširio genijalan trik za zamatanje poklona koji, osim što štedi papir, pomaže i u slučajevima kada se rola ukrasnog papira isprazni ili slučajno odsiječete premalen komad papira neposredno prije samog zamotavanja poklona – piše tportal.hr

Kada je prošle godine na svom Twitter profilu DIY stranica Blossom objavila video navedenog trika, kojim i s premalo papira možete lijepo zamotati poklone, brojni korisnici ove društvene mreže nisu krili oduševljenje.

Wrapping gifts got a whole lot easier with these clever ideas! pic.twitter.com/sP4MXhpBBu

— Blossom (@BlossomHacks) December 14, 2019