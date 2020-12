Virovitičanin Denis Špegelj iz Najboljih hrvatskih tamburaša u eteru ICV radija predstavio njihov novi album “21 lice ljubavi”

U programu ICV radija član Najboljih hrvatskih tamburaša, inače Virovitičanin, premijerno je predstavio njihov novi album. Riječ je o ujedno i njegovom autorskom albumu, s kojim su Najbolji hrvatski tamburaši napravili veliki iskorak u svojoj glazbenoj karijeri. Čistom zvuku tamburice, kojeg njeguju već više od 30 godina, pridružili su zvuk filharmonije, s idejom stvaranja narodne glazbe za koncertne dvorane i film.

– Ovo je prvi pokušaj i do sada jedini da napravimo novi spoj s tamburaškom glazbom i da u nju uvedemo veliki simfonijski orkestar i mješoviti zbor te da dobijemo novi zvuk u eteru i na koncertima – rekao je Denis Špegelj te dodao kako je album nastajao dvije godine.

– Za cijeli album je u studiju trebalo duže od godinu dana, prije toga smo još pola godine Jurica Hrenić i ja radili aranžmane, pola godine sam pjesme pripremao tako da je za izradu ovog albuma trebalo dvije godine. Pjesma koja otvara album zove se “Monarch of Croatia” obradio sam tradicionalnu temu iz Hrvatskog prigorja, a Jurica je to sjajno orkestrirao, napravili smo uvertiru koja dočarava ono što će se događati kasnije na albumu – rekao je Špegelj.

Najbolji hrvatski tamburaši imaju više od 30 albuma i to ih čini jednim od najplodonosnijih tamburaških sastava u državi, napravili su poneke duete s ostalim glazbenicima i na tome ne namjeravaju stati.

– Uvijek treba vedrih stvari, crvena haljina s Učiteljicama je zanimljiva pjesma. Dušan Bačić je napisao tekst, a ja sam napisao glazbu, mislim da će biti rado slušana, sudjelovala je filharmonija, gudači iz osječkog HNK orkestra i njihovi limeni puhači. Mislim da smo dobili dobar i zanimljiv spoj. Kada sam došao u Najbolje hrvatske tamburaše tražili smo novog autora pošto je bend prekinuo suradnju s bivšim autorom Josipom Ivankovićem, naišli smo na Maria Vestića koji se činio kao sjajan autor i on je imao ideju da spojimo Opću opasnost i Najbolje hrvatske tamburaše, snimili smo pjesmu “Rastaviše i nas dvoje” koja je bila prilično zahtjevna, spajanje instrumenata je komplicirano, ali ostvarila je velik uspjeh i danas je ona jedna od najemitiranijih naših pjesama, a snimljena je prije 20 godina. Inače ju ne sviramo jer nam fali masa instrumenata da bi ostvarili poseban dojam, ali reakcija publike na tu pjesmu je uvijek dobra – rekao je Špegelj.

Istaknuo je kako im je cilj na hrvatsku glazbenu scenu donijeti nešto novo i osvježavajuće.

– Mi tambure sviramo kao i uvijek, samo dodajemo neke instrumente, neki s tamburom pokušavaju dobiti zvukove kao gitara, ali mi smo se odlučili na klasičan način. Potrudili smo se napraviti nešto novo za ljude koji nas slušaju godinama i za neke nove ljubitelje tamburaške glazbe u ovom spoju. Prizvuk je filmske glazbe, ideja je da treba napraviti glazbu koja će predstavljati Hrvatsku u svijetu – ističe Denis te se osvrnuo na članove svoga benda te na sve koji su pridonijeli kreaciji albuma, a također osvrnuo se i na pjesme u novom albumu.

– Album je podijeljen u dva dijela između dvojice sjajnih vokala Stanka Šarića dugogodišnjeg člana i Krunoslava Golubića koji je ovdje nešto kraće od Stanka. Stanko je naš zaštitni znak, a Kruno je došao prije 12-ak godina, no čim je zapjevao njegov potencijal je bio vidljiv te je jasno da sjajan vokal. U albumu sam htio da sve pjesme otpjeva modernije i emotivnije što je odgovaralo njegovom glasu. Za pjesmu Zatvori vrata tekst imao sam spreman tekst, onda sam došao kod prijatelja da ga procijeni i doradi, slušao je glazbu i napisao tekst, dio tog teksta sam uvrstio i napravili samo dobar spoj. Ne treba biti sjetan svatko treba dati doprinos, puno se glazbenika pojavljuje na ovom albumu, limenih svirača, puhača, pijanista, udaraljkaša, gudača i dečki iz benda koji su silno talentirani. Moram spomenuti i Juricu Hrenića, profesora glazbe koji je napravio je prvu orkestraciju za uvertiru to mi se svidjelo te sam odlučio sam napraviti cijeli takav album. Ravnatelj virovitičke Glazbene škole Damir Mihaljević je napravio sjajan posao te je doveo mlade talentirane ljude u Glazbenu školu koji su kasnije postali generacija sjajnih glazbenika. “Rodoljub” nas je sve okupio i dao ljubav prema toj glazbi, a za to su zaslužni stari tamburaši koji su se samo nalazili za sebe i svirali na feštama, tu glazbu ja nisam poznavao, ali sam je tada zavolio. Imao sam čudnu ulicu, svoju garažu gdje sam vježbao s bendom, “Mali Mikeši”, par kuća dalje je vježbala “Vatra”, bili smo klinci, bilo je to zanimljivo. Pratim rad Vatre, Ivan je postao jedan od bitnih autora u Hrvatskoj, što Virovitica nikad nije imala. Imali smo sjajne glazbenike, ali tek sada krećemo imati sjajne autore – ispričao je za ICV Denis Špegelj.

Zbog situacije s koronavirusom nisu u mogućnosti održavati koncerte, ali, ističe, nadaju se kako će se ova situacija ubrzo smiriti.

