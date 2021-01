KINO SLATINA Ovog vikenda pogledajte “Medo sa Sjevera 2: Ključevi kraljevstva” i “Izgubljeni na horizontu”

MEDO SA SJEVERA 2: KLJUČEVI KRALJEVSTVA – SINK

-animirani

Petak, 15.01. u 18:00

Subota, 16.01. u 18:00

Nedjelja, 17.01. u 18:00

Daleko od svoga doma na Artiku, polarni medo Norm i njegova tri prijatelja nalaze se u New Yorku koji je postao njihov dom. Grad se uskoro nađe u opasnosti, a Norm se nađe u nevolji u kojoj biva optužen za zločin koji nije počinio. Podršku pronalazi u prijateljima koji mu pomažu da skine ljagu sa svog imena i spasi svoje kraljevstvo.

Cijena ulaznice: 20 kuna

IZGUBLJENI NA HORIZONTU

-triler

Petak, 15.01. u 20:00

Subota, 16.01. u 20:00

Nedjelja, 17.01. u 20:00

Za dvoje bivših ljubavnika trebao je to biti kratak let do tropskog otoka na koji su se uputili radi vjenčanja njihova prijatelja. No, samo nekoliko minuta nakon polijetanja, njihov pilot pretrpi kobni srčani udar, ostavljajući Saru i Jacksona bez ideje gdje su, bez radio veze s kontrolom leta i bez znanja o tome kako se upravlja zrakoplovom. Ne okružuje ih ništa, osim beskraja oceana i neba u svim smjerovima, i zastrašujuće oluje koja će ih zahvatiti. Sara i Jackson imaju samo jednu šansu – i nema povratka.

Cijena ulaznice: 25 kuna

(POU Slatina)