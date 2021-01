Najavljeno popuštanje mjera: Kava za van u kafiće, a rekreacija i škole prvi će se otvarati?

Složili smo se s time da je u ovom trenutku naše epidemiološko stanje u Hrvatskoj izuzetno zadovoljavajuće, pa nam to dopušta da razmišljamo o eventualnoj relaksaciji mjera, iako se u većini Europe razgovara o dodatnom zatvaranju, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš nakon višesatnog sastanka na kojem su sudjelovali premijer Andrej Plenković, resorni ministri, članovi Stožera i HZJZ-a. Nikakve konačne odluke nisu donesene, a o mjerama popuštanja bit će odlučeno krajem tjedna. Prioriteti su sport, izjednačavanje uvjeta za sve kafiće, školstvo, piše Večernji.hr.

– Ta bi relaksacija bila naša nagrada i zahvala hrvatskom narodu za odgovorno ponašanje, ali odluke koje će biti donesene ipak moraju biti u kontekstu stvarne epidemiološke situacije i zbivanja u cijeloj Europi. Nova zatvaranja i strah od novog soja, zbog čega dolazi do novih zatvaranja, uključujući i ovu novu situaciju s cjepivom gdje je došlo do poremećaja jer najveći proizvođači nisu poštovali prethodne ugovore o kupnji koji su potpisani i određivali dinamiku isporuke cjepiva, otežavaju situaciju – rekao je Beroš.

Neravnopravni ugostitelji

Raspravljalo se i o pismu nacionalne udruge ugostitelja koje upozorava na probleme i na povlašteni položaj nekih vrsta objekata. Beroš je rekao kako je nadležno ministarstvo dobilo nalog da se to ujednači. – Bitno je da se mjere odnose na isti način na sve, ali to nije moguće uvijek postići. Naravno da nismo to napravili namjerno, pojedini kafići su zatvoreni, a kava se prodaje na benzinskim crpkama i u nekim restoranima, na kioscima, u pekarnicama, što nije dobro. No o tome ćemo više razgovarati sljedeći tjedan – rekao je Beroš istaknuvši kako se razmišlja o tome da se sportske aktivnosti stavi u prvi plan kod relaksacija mjera.

– Zato što je sport bitan za zdravlje. I na to će odgovor biti poznat do sredine tjedna – rekao je ministar Beroš. Razgovaralo se i o tome da se učenici viših razreda, od petog do osmog, vrate u školu.

– Jasno je da online nastava nije idealna, no treba sagledati rizik, ne gledamo samo na boravak u školi nego i na dolazak i odlazak – time se povećava mobilnost učenika. Uz to, epidemiološki rezultati povratka u školu učenika od 1. do 4. razreda bit će poznati tek za koji tjedan – napomenuo je Beroš.

