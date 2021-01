Veselin Vujović: Ne želim pljuvati Červara, ali svima je jasno zašto je Hrvatska igrala onako jadno

Nakon šokantnog poraza od Argentine hrvatska rukometna reprezentacija došla je na rub ispadanja s SP-a u Egiptu. Hrvatska za prolaz u četvrtfinale u ponedjeljak navečer treba pobijediti Dansku, ali i nadati se da će u ranijem terminu Katar srušiti Argentinu. To je jedini scenarij prema kojem Hrvatska može među osam najboljih.

Nakon debakla s Argentinom izbornik Hrvatske Lino Červar je pred kamerama podnio ostavku i rekao da odlazi s klupe nakon prvenstva.

Indexov stručni komentator Veselin Vujović dao je svoje viđenje stanja u kojem se nalazi hrvatski reprezentativni rukomet.

Protiv Argentine se dogodilo ono čega smo se svi pribojavali i što smo slutili da bi se moglo dogoditi, ali to nismo željeli priznati na glas. Činjenica je da Hrvatska od početka turnira nije izgledala dobro. Nadali smo se i vjerovali da je to samo loš početak i da će se momčad iz utakmice u utakmicu dizati. Svi smo se nekako samozavaravali i rekao bih čak i precjenjivali protivnike očekujući da će stvari doći na svoje mjesto. Nije ni protiv Bahreina bilo dobro. Da nije bilo Šege, moglo je biti svašta, a opet smo hvalili ekipu. Zato što smo očekivali da se boom mora dogoditi. Nažalost, nije se dogodio. Hrvatska je izgubila od Argentine, koja je dobra natjecateljska ekipa. Bila je to ružna utakmica s obje strane, a Argentina je samo iskoristila sve ono što joj je Hrvatska ponudila.

Lino nije zaslužio toliko pljuvanje, on je legenda hrvatskog i svjetskog sporta, ali nije to smio napraviti

Zašto se dogodilo da Hrvatska odigra toliko ispod svog renomea? Ne bih se želio uključiti u pljuvanje po Lini. Vidim na društvenim mrežama da je to sad jako popularno. Lino je legenda hrvatskog i svjetskog sporta i nije zaslužio otići na takav način, tako tužno. Zamjeram mu način na koji je odstupio. Ne znam samo zašto je to napravio u trenutku dok Hrvatsku čeka još i utakmica s Danskom i u kojoj ima ozbiljne šanse za prolaz. Uvjeren sam da je tu odluku donio proračunato. Stari je to lisac. Siguran sam da će u slučaju da Hrvatska izgubi od Danske ostati čvrsto pri svojoj odluci i reći da je mislio ozbiljno kad je rekao da odlazi. Međutim, ako se dogodi da Katar dobije Argentinu, a Hrvatska Dansku, koja će vjerojatno igrati s B sastavom, Červar će, garantiram vam, reći da je to bio samo trik kako bi probudio momčad. Kako god da bilo, mislim da to nije smio napraviti. Neodgovorno je od izbornika da u trenutku kad mu je momčad itekako živa i u igri napusti brod i ostavi igrače na cjedilu. Trebao je otići uzdignute glave, a ne ovako.

Hrvatska ima potencijal za pregaziti svakoga na svijetu, samo treba prihvatiti neke nove, modernije trenerske trendove

Protiv Argentine Hrvatska je odigrala najgoru utakmicu u posljednjih 15-20 godina. Momčad je izgledala jako jadno, jako bespomoćno, jako dekadentno. U obrani je još bilo kako-tako, Pešić je odlično branio, pa taj dio igre i može dobiti prolaznu ocjenu, ali napad… Ne mogu objasniti što je to Hrvatska igrala u napadu. Bilo je jako sporo, jako neinventivno, jako beskrvno. Mislim da u cijeloj utakmici ista tri beka nisu odigrali dva napada zaredom. Gledao sam kako igrači ulaze i izlaze bez jasnog reda i, iskreno, ništa mi nije bilo jasno. Hrvatska ima fantastičnu reprezentaciju. Toliko tu ima potencijala. Mladi Martinović, Šarac i Jaganjac, pa Karačić, Mandić i Cindrić. Zatim Duvnjak, koji još puno toga može dati Hrvatskoj. To je reprezentacija koja ima potencijal pregaziti svaku reprezentaciju na svijetu, samo je potrebno prihvatiti neke nove i modernije trenerske trendove.

Ne želim govoriti protiv Line, ali svima je jasno zašto je Hrvatska igrala onako dekadentno

Zaista ne želim ništa ružno reći protiv Line, ali nije potrebno biti previše mudar za zaključiti gdje je bio glavni problem Hrvatske na ovom turniru. Naravno da su i igrači odgovorni za loš nastup, ali izbornik je taj koji je trebao voditi momčad i koji je trebao povlačiti prave poteze. Nažalost, to nismo vidjeli u Egiptu. Na minutama odmora koje smo imali prilike čuti i vidjeti prosječnom gledatelju naravno da nije bilo ništa jasno. Duvnjak je protiv Argentine na kraju jedva hodao, a do toga nije trebalo doći. Najveće zvijezde u Egiptu za sada ne igraju puno, treneri ih čuvaju za najjače susrete. S Duvnjakom to nije bio slučaj. Mislim da je on jedan od igrača koji su odigrali najviše minuta do sada na turniru. Prve tri utakmice je trebala riješiti mlada garda, a ne Duvnjak. No od samog početka je sve pošlo u krivom smjeru. Ipak, sve se još stigne okrenuti u korist Hrvatske…

(index.hr)