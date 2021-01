PRVA TOPNICA LIGE “Lavica” Nika Deskar: Sretna sam zbog svoje statistike, ali vjerujem da kao ekipa možemo puno bolje

Po završetku prošle rukometne sezone, odnosno nakon njezinog prekida, u najvišem rangu ženskog rukometa virovitičke predstavnice ostvarile su sasvim solidan rezultat. Svojim karakterom, borbom do zadnjih sekundi i pobjedama privukle su zavidan broj gledatelja na tribine Sportske dvorane u virovitičkim “Brlićima”. Ove godine situacija je puno teža. Trenutno rukometašice 1234 Virovitice zauzimaju posljednje mjesto na tablici u 1. HRL za žene s jednim osvojenim bodom. Kada malo bolje promislimo, zasigurno je i više nego teško igrati u uvjetima kakvi vladaju kako kod nas, tako i u cijelom svijetu. Zbog pandemije koronavirusa nije se moglo normalno trenirati, niti igrati. Redove našeg prvoligaša napustile su i brojne igračice, tako da su Lavice daleko najmlađa ligaška ekipa. Od predviđenih 13 utakmica odigrano ih je devet, a jedini bod Lavice su osvojile u susretu 4. kola protiv Dalmatinke iz Ploča.

– Pripreme smo započele 1. kolovoza. Imale smo stanku od mjesec i nešto sitno dana. U planu je bilo trenirati puna tri tjedna na atletskoj stazi, a onda se polako vratiti u dvoranu. Kako stanje s COVIDOM-19 nije bilo bajno, u nekim trenucima nije nam bilo dopušteno ući u dvoranu te smo zbog toga treninge nastavile odrađivati vani. Sjećam se jednog od dana kada je vani bilo užasno nevrijeme, a mi smo trening odrađivale ispod nadstrešnice Viroexpove hale. Kada nam je napokon dozvoljen ulazak u dvoranu, zbog velikog broja uzrasta i sportova, nažalost, termine smo dobile u Viroexpovoj hali. I danas u nekim trenucima ne znamo gdje ćemo i hoćemo li uopće imati treninge jer nam je zabranjeno miješanje s raznim uzrastima i sportovima. Trenutno treniramo u dvije dvorane (dvorana Osnovne škole Vladimir Nazor te Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić), ali se iskreno veselim, kao i moje suigračice, povratku u dvoranu Tehničke škole. Rekla bih da COVID-19 ima neke od utjecaja na naš klub, ali isto tako vjerujem da je većina ekipa u ligi suočena s istim, ako ne i gorim uvjetima, stoga ne bih krivnju prebacila na pandemiju. Da se razumijemo, ne bih govorila u prošlosti jer ta situacija još uvijek traje. Zasigurno smo najmlađa i najneiskusnija ekipa u ligi, ali duboko u sebi vjerujem da možemo bolje – rekla nam je Nika Deskar.

No, kako se kaže, u svakom zlu ima nešto dobro, a tako je i u redovima 1234 Virovitice. Iako rezultatski loše stojimo, u individualnim segmentima naše igračice među najboljima su u ligi, posebno što se napadačkog dijela igre tiče.

Prvenstveno se ovdje istaknula Nika Deskar koja se trenutno nalazi na vodećem mjestu liste strijelaca. Nika je u već spomenutih devet susreta mrežu tresla čak 71 put, te je prvu pratiteljicu, rukometašicu Osijeka Doru Lacković, ostavila na tri pogotka zaostatka. Zapravo niti to ništa ne čudi, budući da je, kako u mlađim konkurencijama tako i u seniorskom rukometu, nebrojeno puta “držala glavnu riječ” i vodila svoju ekipu do pobjeda.

-Na početku sezone se nisam ni u najmanju ruku nadala ovome. Iako sam jako ponosna i sretna zbog postignute statistike, isto tako mi je žao što ta ista statistika nije bolje utjecala na naš položaj na tablici. Svaki trening koji odrađujem, odrađujem sa svojim suigračicama i trenerom. Mislim da u ovo vrijeme individualni treninzi u dvorani ne bi mogli biti ostvarivi. Znala sam ponekad otići u teretanu no ni to nam više ne dopuštaju. Sigurna sam da je utjecaj imao rad cijele ekipe, iako smo najmlađa ekipa u Prvoj ligi, puno radimo i na kraju ta ista ekipa izdvoji pojedinca, a evo u nekoliko utakmica sam to bila ja. Naravno uz sve to dolazi i povjerenje našeg trenera jer da nema istog, vjerujem da statistika ne bi bila takva – izjavila je.

Od već spomenutih 71 pogodak, njih 28 palo je iz sedmeraca što ju je svrstalo na prvo mjesto po broju postignutih pogodaka iz tog igračkog segmenta uz najveći prosjek (3.11) i najviše upućenih udaraca od svih ostalih igračica u ligi. Ista situacija odnosi se i na pokušaje s krila gdje Nika ima stopostotni učinak, 13/13. Najviše udaraca uputila je i s 9 metara, njih 86, a u realizaciji je od nje jedino uspješnija još jedna Virovitičanka, igračica Umaga Marijeta Vidak. Uz titulu najboljeg strijelca, Nika je vlasnica i najboljeg prosjeka po broju postignutih pogodaka na utakmici (7.89), a uz sve to, uputila je i najviše udaraca u ligi općenito, njih čak 143, što je za 46 više od prve pratiteljice.

S obzirom na prikazano, nećemo biti niti malo začuđeni ukoliko Nika uskoro napusti redove virovitičkog prvoligaša i krene put nekog od najjačih kubova u Hrvatskoj. Neospornog talenta i ogromnog angažmana, ukoliko sve bude po planu i ne bude nikakvih ozljeda, teško da će joj što stati na put.

-Za sada ostajem u redovima Virovitice sve dok mi faks i moje slobodno vrijeme to dopušta. Voljela bih da ostanemo u Prvoj ligi i iduće sezone, a vjerujem da ćemo to i uspjeti. Ne volim previše govoriti unaprijed, no ako se ukaže neka dobra prilika, rado ću je razmotriti – dodala je za kraj.

