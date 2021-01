Župan Igor Andrović o prošloj godini i planovima za 2021.: Uz kapitalne projekte radujemo se i boljoj prometnoj povezanosti koja nam je iznimno važna

Nakon pandemije koronavirusa Hrvatsku je zadesila još jedna strašna tragedija, razoran potres u Sisačko-moslavačkoj županiji. Time je ujedno i završila 2020. godina. Njenu „inventuru“, vezano uz naše područje, napravio je i župan Igor Andrović.

– Koronavirus nam je svima promijenio živote, uskratio nam je neka do tada normalna i ustaljena ponašanja. No, pokazali smo zajedništvo, odlučnost uhvatiti se ukoštac s tim nedaćama. Stiglo nam je i cjepivo, a Vlada, sve općine, gradovi i županije sigurno će se uključiti u pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji. Oni su naši prijatelji, bili su partneri našeg sajma Viroexpa i naša srca su za njih uvijek otvorena – naglašava župan Andrović.

Korona je obilježila proteklih 366 dana. Po čemu ćete je Vi pamtiti?

– Život nam nije stao, samo smo se prilagodili novim okolnostima. Primjerice, odgodili smo naš sajam Viroexpo. Tom odlukom u rano proljeće stopirali smo mogući dolazak koronavirusa na naše područje. Sve projekte koje smo zacrtali, ostvarili smo ili su se oni neznatno produžili. Za naše poduzetnike, gospodarstvenike, obrtnike i poljoprivrednike kroz razne mjere, sufinanciranja kamata i bespovratne pomoći u ovo vrijeme pandemije koronavirusa izdvojili smo oko tri milijuna kuna uz pomoć naše Razvojne agencije VIDRA i Poduzetničkog inkubatora VPŽ koji su besplatno pripremali projekte poduzetnicima za ESIF zajmove i COVID kredite. Svaka ta kuna je pomoć njima i čuvanju radnih mjesta. Naravno zahvalni smo i Vladi RH koja je u prvom valu koronavirusa za 7084 radnika s područja naše županije izdvojila 62.657.765 kuna. Žao mi je što nas je ta situacija stopirala u uzlaznoj putanji rasta. Primjerice, prema podacima Fine u Virovitičko-podravskoj županiji je u 2019. godini rastao broj zaposlenih, plaća i investicija, prihodi su iznosili 5 milijardi kuna, uz povećanje od 10,9 posto u odnosu na 2018. godinu.

Što je s prometnom povezanošću? Provode se veliki projekti

– Prometna povezanost nam je krucijalno važna. Tu u prvom redu mislim na brzu cestu prema Zagrebu koja je za nas žila kucavica gospodarskog razvoja. Natječaj za dio od Virovitice do Špišić Bukovice je raspisan, a ove godine očekujemo i početak radova. Od Virovitice do Pitomače se obnavlja željeznička pruga zahvaljujući kojoj će se skratiti to putovanje i prema Zagrebu i tom dijelu Hrvatske.

Poznati smo kao županija koja je lider u povlačenju europskih sredstava po glavi stanovnika. Koliko je važno gledati unaprijed?

– Planiranje je uvjet svega, jer kada se raspiše natječaj, projekt će dobiti onaj tko je brz, tko je spreman i zna što želi. Za to morate imati spremnu dokumentaciju i to je precrtan putokaz kako radimo svih ovih godina. Govoreći o prošloj godini, prošli su nam projekti za projektnu dokumentaciju projekta Istraživanje geotermalnog potencijala na području Virovitičko-podravske županije i Centra za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti, a tu je i sušionica povrća. Kada budemo imali njihovu projektnu dokumentaciju, prijavit ćemo ih na EU fondove. Svi ti projekti ključni su za nastavak novog Razvojnog sporazuma za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Postavilo se pitanje: koliko je koristi Razvojni projekt donio baš Slavoniji i našem kraju?

– Kao župan odgovorno tvrdim, projekt „Slavonija, Baranja i Srijem“ najbolji je projekt jedne Vlade od kada je države Hrvatske. Nitko nikada kao u vrijeme premijera Andreja Plenkovića nije toliko uložio u pet slavonskih županija. Prema novom Razvojnom sporazumu samo na području naše županije planira se izgradnja i opremanje sušionice povrća u Virovitici (vrijedna 225.825.000 kuna), Centar za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti (vrijedan 24.779.000 kuna), a za istraživanje geotermalnih potencijala na području naše županije izdvojit će se 20.000.000 kuna. Osim toga, Virovitičko-podravska županija s Osječko-baranjskom županijom dio je projekta Rekonstrukcija pruge od Osijeka do Virovitice, čija je procijenjena vrijednost 1.152.000.000 kuna. U suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom radimo na projektu Izgradnja regionalne klaonice s rasjekaonicom mesa i hladnjačom, čija je procijenjena vrijednost 60.000.000 kuna. Navedeni projekti dat će novi zamah razvoju Virovitičko-podravske županije.

Prošle godine u pogon je pušten sustav navodnjavanja Đolta, a Novi Gradac – Detkovac je pri kraju. Jedini u Hrvatskoj danas imamo pokusni sustav podzemnog navodnjavanja. Kakvi su planovi za poljoprivredu u ovoj godini?

– Podzemno navodnjavanje je putokaz kako naši poljoprivrednici mogu imati i 100 posto veće prihode na svojim površinama. Ove godine počinju radovi na sustavu navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza, tu su i sustavi Lukač, Đolta II. Čađavica koje ćemo projektirati. Priroda i klimatske promjene nas uče da moramo biti spremni za nove uvjete, ali i kako imati bolje prinose. A budući da imamo idealne uvjete uz rijeku Dravu, zašto ne natapati polja kako za trenutne, tako i za buduće generacije, posebno ako se pritom dobe bespovratna sredstva. Sve što radimo ostat će budućim naraštajima.

U 2021. godini završavaju nam dva ključna gospodarska razvojna projekta, Tehnološko-inovacijski centar i Centar za istraživanje u mljekarstvu. Njih trebamo staviti u funkciju stvaranja boljih gospodarskih aktivnosti, prvenstveno na uslugu našim poljoprivrednicima i mljekarima. I u vrijeme koronavirusa pokazalo se kako na našem području ima poduzetničke aktivnosti, pa naši poduzetnički inkubatori u Virovitici, Slatini, Orahovici i Pitomači bilježe popunjenost od 65 posto.

Što je s ulaganjima u škole, vrtiće, sadržaj za djecu i mlade?

– Prošle godine otvorili smo pet novih vrtića od ukupno 11 koliko se gradi na našem području sredstvima Ministarstva poljoprivrede. Naša županija je prema istraživanju UNICEF-a objavljenom u publikaciji „Kako do vrtića za sve?“, za razdoblje od 2012. do 2018. godine među pet hrvatskih županija koje bilježe najveći rast obuhvaćene djece u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Energetski smo obnovili škole u Josipovu, Suhopolju, Pitomači i Gornjem Bazju, kao i sportsku dvoranu Tehničke škole. Imamo i novu dvoranu COOR-a u Virovitici, a u budućnosti ćemo graditi školu u Kladarama i Vukosavljevici, projektirati nove škole u Pitomači i Orahovici i dvoranu u Ćeralijama, energetski obnoviti škole u Okrugljači i Novom Gracu. Ponovno smo pokrenuli stručni Studij drvne tehnologije u Virovitici, a i Orahovica je već nekoliko godina studentski grad. Uz našu Visoku školu u Virovitici to je putokaz kvalitetnijoj obrazovnoj strukturi u godinama koje su pred nama. Uostalom, upravo je naš projekt Budi STEMpatičan proglašen za najbolji europski projekt u Hrvatskoj u kategoriji „Doprinos znanosti i inovacijama“, što je najbolji pokazatelj da smo na pravom putu.

Kako vidite turizam na našem području?

– Obnovom ruševnog dvorca dobili smo Centar za posjetitelje Dvorac Janković u Suhopolju. On je postao biser ovog dijela Slavonije, a obnovljen je EU i županijskim sredstvima. Gotovo na obali rijeke Drave nalazi se naša Dravska priča, gdje svaki zaljubljenik u prirodu može upoznati skrivene ljepote pod zaštitom UNESCO-a kroz čudesni multimedijalni prikaz. Park prirode Papuk je priča za sebe, tamo raste Geo centar u Voćinu, a Jankovac je omiljeno slavonsko izletište. Osim toga, potpisali smo ugovor za Centar za kulturu zdravlja Dvorac Janković u Cabuni. Nitko u budućnosti neće imati četiri obnovljena dvorcu u krugu od samo 20 kilometara, jer tu su i Dvorac Pejačević u Virovitici i Kurija Janković u Kapeli Dvoru koja je hotel dobitnik Priznanja za izvrsnost u poslovanju koju dodjeljuje HotelsCombined za 2020. godinu. To su naše pretpostavke za razvoj turizma na našem području, uz prekrasnu plemićku rutu koja spaja sve najbolje iz našega kraja.

Najavili ste obnovu rodilišta u Virovitici. Koja ulaganja u zdravstvo planirate za ovu godinu?

– Da, rodilište je u planu, kao i potpuna energetska obnova zgrada A, B i C Opće bolnice Virovitica. Prošle godine smo energetski obnovili i zgradu Opće medicine u Virovitici, Paviljon IV. u Slatini, ambulante u Bušetini i Suhopolju. U 2021. krećemo s izgradnjom nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu i nove ambulante u Gornjem Bazju. Osigurali smo sredstva za sufinanciranje kamata na stambene kredite liječnika u iznosu od 120.000 kuna, kao i sredstva za sufinanciranje najma stana liječnicima u iznosu od 330.000 kuna. Osim toga, potpisali smo i ugovor o gradnji Sigurne kuće, za što smo dobili bespovratnih 10 milijuna kuna.

Izbor županovih TOP 5 projekata za ovu godinu:

1. BRZA CESTA PREMA ZAGREBU – To je „kraljica“ naših projekata, jer bolja

povezanost garantira daljnji i brži gospoda-rski razvoj Virovitičko-podravske županije. Veselim se što će ove godine početi gradnja od Virovitice do Špišić Bukovice.

2. OBNOVA RODILIŠTA OPĆE BOLNICE VIROVITICA I IZGRADNJA ZGRADE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU VPŽ – Ulaganje u bolje zdravstvene uvjete osigurat će bolju skrb i zaštitu naših stanovnika i bolje uvjete rada naših liječnika.

3. SUŠIONICA POVRĆA – U godinama pred nama to će biti projekt od iznimnog značenja za našu županiju jer će objedinjavati proizvodni proces od polja do stola.

4. JEDANAEST NOVIH VRTIĆA – „Ako se kuća gradi od temelja, tada se društvo gradi od vrtića“, izjava je koja najbolje ocrtava što je to sredstvima Ministarstva poljoprivrede dobila naša županija.

5. OBNOVA DVORCA JANKOVIĆ U CABUNI – S njim ćemo kreirati kvartet obnovljenih dvoraca u krugu od samo 20 kilometara, a to nema nitko u Hrvatskoj. Nakon kurije Janković u Cabuni, dvorca Pejačević u Virovitici, dvorca Janković u Suhopolju, obnovljeni dvorac u Cabuni koji će biti Centar za kulturu zdravlja predstavljat će krunu naših nastojanja obnova kulturne baštine i stavljanja u funkciju razvoja ovoga kraja.

(www.icv.hr, kt, foto: K.Toplak, M. Rođak)