Andrović: Projekt za križnički most je gotov, čekamo građevinsku dozvolu, a na mehanizam za oporavak prijavljen je projekt nove skele

Križničani i njihovi posjetitelji uskoro bi mogli Dravu “prelaziti” na novoj skeli, najavio je to danas (ponedjeljak) župan virovitičko-podravski Igor Andrović prilikom obilaska Križnice i radova na Centru za posjetitelje.

– I Općina Pitomača i ja kao župan, zajedno s našim saborskim zastupnicima, već nekoliko godina radimo na boljoj prometnoj povezanosti Križnice s ostatkom općine. Projekt za most je gotov, međutim zbog njegove specifičnosti, područja samog projekta, veličine, to traje malo duže. No i tu smo pri završetku da dobijemo građevinsku dozvolu i da možemo aplicirati na sredstva Europske unije, kako bi se Križnica povezala cestovnim mostom. U međuvremenu, na mehanizam za oporavak, kao i u novi operativni program, prijavili smo novu skelu koja će prometovati preko rijeke Drave, vrijednosti oko 7 ili 8 milijuna kuna. Tako će, prije nego što most bude završen, stanovnici Križnice i njeni brojni posjetitelji moći koristiti novu i sigurniju skelu kojom će prometovati svi oni koji budu dolazili na ovo prekrasno područje – rekao je župan Andrović.

(www.icv.hr, ml, kt)