Avanturistički život mlade Virovitičanke Diane Dumenčić: Proputovala 27 država, prošla rutom Titanika i uživala u zemljama Bermudskog trokuta

Ako volite putovanja ili volite čitati o nevjerojatnim mjestima i prirodnim ljepotama našeg planeta, onda je ovo članak za vas. Strašni Bermudski trokut, egzotični Bahami i Karibi te filmskom scenom obogaćeni Miami i Florida – sve to i još mnogo više iz prve ruke je vidjela Diana Dumenčić iz Virovitice, koja je s nama odlučila podijeliti sve što je doživjela na svojim putovanjima kroz čak 27 država svijeta.

Dianu su oduvijek privlačila putovanja, no kako kaže, sve je zapravo počelo prije tri godine kada joj se ukazala prilika putovati po svijetu.

– Rođena sam u Szigetváru, no odrasla sam u Virovitici. Ovdje sam završila Gimnaziju Petra Preradovića, a nakon toga preddiplomski sveučilišni Studij knjižničarstva na odjelu za kulturologiju u Osijeku. Nakon završetka fakulteta radila sam u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici na stručnom osposobljavanju u trajanju od godinu dana. Šest mjeseci nakon toga ukazala mi se prilika na koju sam čekala cijeli život. U razgovoru s poznanicom koja ima dugogodišnje iskustvo rada na kruzeru, saznala sam dovoljno informacija pa sam se prijavila na intervju za taj posao. Nakon prolaska uslijedila su testiranja i daljnji razgovori s predstavnicima tvrtke na engleskom jeziku. Sve to je trajalo otprilike mjesec dana.

Uskoro sam saznala da počinjem raditi za jednu od najvećih kruzer kompanija u svijetu sa sjedištem u Americi, Carnival Cruise Line. Skupila sam hrabrost i odlučila krenuti na putovanje života – govori nam Diana Dumenčić.

Kako navodi, u početku je radila kao hostesa u glavnom restoranu. Novi ugovor koji je potpisala odnosio se na vođenje restorana.

– Moj prvi brod „Carnival Horizon“ bio je nov, još u fazi izgradnje u Italiji, gdje su moja daleka putovanja počela. Krenuli smo iz Venecije na prvo putovanje do Španjolske. Tijekom putovanja Europom, Barcelona je bila naše sjedište, u koju smo se vraćali svakih sedam dana. Skoro dva mjeseca putovali smo Mediteranom. Mjesta koja sam posjetila u tom razdoblju su Livorno, Rim, Napulj, Messina, Cagliari u Italiji, Krf u Grčkoj, Valletta na Malti, Marseille u Francuskoj, Malaga i Barcelona u Španjolskoj, Vigo i Lisabon u Portugalu te Gibraltar. Prije odlaska na drugu stranu oceana posjetili smo i naš Dubrovnik – ističe Diana.

RUTOM KAO I PRIJE STOTINU GODINA

Gotovo svi znaju priču o Titaniku, koji je u svoje doba bio najmoderniji brod na svijetu. Potonuo je 1912. godine, nakon sudara s ledenjakom na kojem je poginulo otprilike 1500 putnika, s članovima posade. Diana je dobila priliku putovati istom rutom kojom je putovao i poznati brod.

– U svibnju 2018. godine, putujući istim koordinatama kao i Titanik stotinjak godina ranije, proveli smo dva tjedna na oceanu. Stigli smo do našeg prvog dalekog odredišta – Halifaxa u Kanadi. Bili smo tamo rano ujutro, tako da smo ostatak dana imali slobodno za obilazak tog lijepog grada u Novoj Škotskoj, gdje sam posjetila Maritime Museum of the Atlantic u kojemu su izložene divne projekcije, replike i crteži Titanika.

Osim navedenog u tom velikom muzeju se nalazi više od 30000 tisuća kolekcija, raznih predmeta i rijetkih knjiga. Navečer smo krenuli na našu drugu destinaciju, New York, a nakon toga sam vidjela Bahame koji su očaravajući. Posjetili smo njegov glavni grad Nassau, gdje smo se često vraćali. Posjetili smo prekrasan Rajski otok (Paradise Island), koji potpuno opravdava svoj naziv – objašnjava D. Dumenčić.

Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci glavna, matična luka im je, kaže, bila u Miamiju, Florida, a kasnije će to biti New Orleans u Louisiani.

– Iz Miamija smo obišli mnogobrojne karipske otoke na kojima ljeto ne prestaje – otkrila nam je naša sugovornica te dodala kako su joj se posebno svidjeli već spomenuti Bahami, San Juan u Puerto Ricu, Oranjestad u Arubi, Cozumel u Mexicu, St. Maarten i Cartagena u Kolumbiji.

– San Juan je prekrasan, šareni, topli i veseli grad u kojemu se glazba neprestano čuje na ulicama, a svi mještani djeluju opušteno i ljubazno. Aruba… Mislim da o njoj ne trebam ništa reći. Sve je ono što zamišljate, prava ljetna bajka. Od plaža, pogotovo Paradise i Eagle Beach, do uređenih šetnica i ukusne hrane. Dovoljno je da pogledate slike i zamislite kako je to tek vidjeti uživo, jednostavno predivno – dodaje.

U TROKUTU SAMO UZ RUBOVE

Osim država koje ljudi rado žele posjetiti, mlada avanturistica je odlučila otići korak dalje i istražiti mjesto na koje se ljudi ne usude uvijek otići. Na Bermudski trokut, jedan od najvećih misterija modernog doba. Neslužbeni je to naziv za morski trokut između Bermuda, Floride i otoka Portorika. Poznat je još i kao Đavolji trokut ili Trokut smrti, a zabilješke o misterioznom nestajanju brodova na tom području potječu još od 15. stoljeća. Neki ga smatraju tunelom vremena, a drugi se trude dati znanstveno objašnjenje govoreći da se na tom mjestu skuplja više vrsta oluja koje dovode do razarajućih valova koji mogu potopiti i najveće brodove. Teorija je mnogo, a on i dalje ostaje misterija. Diana ističe kako je putovanje kroz samu sredinu trokuta zabranjeno.

– Posjetila sam sva tri mjesta koja ga čine – Floridu, Puerto Rico i Bermuda. Sva tri mjesta su prekrasna. Zapravo ne znam što mi je draže, strašne priče ili ljepota mjesta koje ga okružuju. Možda baš iz razloga jer očekujete nešto stravično kada prilazite mjestu, ledi vam se krv u žilama, ali vam daje i taj poseban doživljaj, no zbog nezgoda u Bermudskog trokutu bili smo udaljeni od sredine. Najstrašnija pojava koju sam iskusila u blizini tog područja bio je uragan Dorian 2019. godine koji je najviše zahvatio Bahame. Nekoliko dana smo plovili morem s ciljem da pobjegnemo od ogromnih valova, a onda smo se uputili na pogođeno mjesto koje je trebalo pomoć – rekla je Diana Dumenčić.

Budući da je te godine na Bahamima mnogo ljudi ostalo bez krova nad glavom, kompanija u kojoj je Diana tada radila, kao i mnoge druge, pomagale su unesrećenima kroz donacije i osiguravanje prehrane.

Uz već spomenuta mjesta Diana je posjetila još i Grand Turk, Amber Cove, Dominikansku Republiku, Ocho Rios na Jamajci, Grand Cayman, Saint Kitts, Limon u Costa Rici, Bonaire, Roatán i Honduras.

– Osim mjesta upoznala sam i mnogo ljudi i prijatelja iz svih krajeva svijeta. Saznala sam puno o običajima, kulturi i jeziku. Svi ljudi su međusobno korektni, s poštovanjem prema drugim nacijama bez međusobnih razlika – ističe Diana, te dodaje kako je na jednom od tih putovanja upoznala i ljubav svog života, sadašnjeg partnera Rodriga koji je, kako kaže, trenutno s njom u Virovitici po drugi put, a uskoro, čim to situacija dopusti, planiraju putovanje u njegovu državu, točnije u Peru.

ŠKOLA KULTURE I TOLERANCIJE

– Bilo je to uistinu jedno prekrasno iskustvo koje ću pamtiti i koje me obogatilo na načine na koji život na jednom mjestu ne može. To je možda jedan od najboljih načina za učenje i proširivanje vidika, pomaže i izravno utječe na gradnju strpljenja, tolerancije i karaktera. Ukupno sam do sada posjetila 27 država i više 45 gradova. Iako sam na daleka putovanja krenula sama, straha je bilo vrlo malo, imala sam pozitivan osjećaj da sam uvijek na pravom mjestu. Voljela bih da se to moglo nastaviti jer sam tek počela, ali nažalost zbog trenutne situacije koronavirusa kruzeri ne plove već godinu dana. Nadam se da će ovo „ostanite doma“ razdoblje uskoro završiti jer smatram da ovo ipak nije „novo normalno“.

U Viroviticu sam se vratila prije nekoliko mjeseci, iako je svijet trenutno u situaciji koja sužava brojne mogućnosti, između ostalog i putovanja, ipak ne planiram ni sada ostati dugo. Nadam se da će uskoro biti manje ograničenja – ističe Diana, te savjetuje svim ljudima koji vole putovanja da se na to odvaže.

Ova mlada avanturistica poručuje kako je puno lijepih mjesta, stvari, zanimljivih ljudi i mogućnosti koje treba otkriti.

– Samo treba skupiti hrabrosti i otvoriti vrata – iz vlastitog iskustva potiče danas i druge.

(www.icv.hr, ak, foto: privatni album)