Beroš: Struka će reći je li moguće nekim drugim putem dobiti rusko cjepivo za Hrvatsku

Stožer je na redovnoj konferenciji za novinare iznio nove podatke o koronavirusu u Hrvatskoj. U posljednja 24 sata zabilježena su 502 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2. Preminulo je 18 osoba.

Epidemiolog Bernard Kaić izvijestio je o epidemiološkoj situaciji.

– Još uvijek je u blagom padu broj novootkivenih osoba. Incidencija nam je 119, na dobrom smo mjestu. Samo Finska i Danska imaju nižu stopu. Jako je važno znati koliko se testira stanovnika. Hrvatska je u prošlom tjednu po broju testiranja imala nisku razinu, a ako se gleda postotak pozitvnih Hrvatska je na polovici. To govorim zbog toga što se u struci govori da je situacija dobra, i maltene dođe do toga da zašto ne popustimo mjere. Međutim kada se gleda i postotak broja testiranih i broj pozitivnih odgovor ostaje da Njemačka ima bolju epidemiološku situaciju – rekao je.

Rusko cjepivo – čekamo li odobrenje EMA-e

– Od početka naglašavamo sigurnost i učinkovitost. Počeli smo ozbiljnije razmišljati o tome nakon što smo dobili infromacije. Optimalno bi bilo da svako cjepivo ima odobrenje EMA-e. To je na našoj regulativnoj agenciji, struka će nam reći je li moguće nekim drugim putem dobiti rusko cjepivo za Hrvatsku. Kad naša agencija procjeni ona može neovisno dati odobrenje. Optimalno bi bilo da EMA izda priopćenje, ali za to će biti neki rok – dodao je.

Mjere

– Sve vezano za daljnja popuštanja smo iskomunicirali u mjeri kada je to primjereno. Sada je drugi treći dan od primjene novog seta mjera i treba vidjeti hoće li to imati utjecaj na dnevnu epidemiološku sliku. Možemo govoriti o blagom padu. Još uvijek držimo taj ritam i nadam se da će to uspjeti, a to nam otvara mogućnost razmišljanja o novim mjerama. Bilo je više izjava iz istarskog Stožera. Nije problem lokalna inicijativa, no kad se najavljuju mjere onda je dobro to iskomunicirati s Nacionalnim stožerom. Mi svaki dan dajemo poruke optimizma. Mi ne znamo kakva će nam biti situacija 28. veljače. Znači mi ćemo pred 1. ožujka biti u poziciji da promišljamo možemo li i što dalje popuštati. Nadam se da nećemo morati razmišljati hoćemo li morati nešto zaoštravati – kazao je Davor Božinović.

– Za popuštanje 1. ožujka tko god vam nešto rekao na bilo kojoj razini, taj vam ne govori nešto oko čega je postignuto suglasje. To su još uvijek spekulacije. I taj cijeli niz spekulacija neka će biti točna a neka netočna – rekao je Božinović.

Izvješće o cijepljenju

– Zatražio sam izvješće o cijepljenju iz svih ustanova. Izvješća pristižu. Formirano je povjerenstvo od 10 članova. Ako se nađu nepravilnosti to će se provjeravati. Ako je bilo stručnih pogrešaka onda se to upućuje Komori, a ako bude neke kaznene odgovornosti uputit će se nadležnom tijelu. To će sve biti dostupno hrvatskoj javnosti – kazao je Beroš dodajući da je rok tjedan dana za ta izvješća.

PCR je zlatni standard za praćenje broja oboljelih, kazala je Alemka Markotić.

Broj hospitaliziranih pada na dnevnoj bazi i prati ovaj pad osoba koji su testirani PCR metodom. Vrlo smo transparentni – dodao je Beroš.

Pribrajanje antigenskih testova

– Dijagnostika uključuje podatke o bolesniku, rezultate njegovog testa. simptome, kronične bolesti koje eventualno ima, vi u nekim stanjima možete imati neke testove koji će biti pozitivni čak i kod nekih sofisticiranijih testova. Upravo zato što smo zauzeli jedan kurs a to je da se za praćenje situacije uzima zlatni standard a to je PCR test. Uvijek morate uzeti i druge stvari i onda se procjenjuje – kazala je Markotić.

– Nama je važno da smo treći najbolji po incidenciji u EU. Konstatirali smo i kada smo bili najgori. Treći najgori po testiranjima ne bih htio polemizirati sa strukom, no to ne znači nužno da je adekvatan primjer najgori. Vi ste imali Slovačku koja je testirali nekoliko milijuna ljudi, a nigdje nije to bilo prikazano – kazao je Božinović.

– Ne raspravljamo o tome po čemu smo najbolji a po čemu najgori – osvrnuo se Kaić.

– To ne znači da smo najgori, već smo četvrti po broju testiranja. Taj podatak je vrlo teško istraživati jer ne znamo koga oni testiraju. Ono što je najkorisnije je stopa pozitivnosti, a po tome smo na sredini EU – dodao je Kaić.

(vecernji.hr)