DOM ZDRAVLJA Traje cijepljenje umirovljenika protiv Covida-19, do ponedjeljka nove doze primit će još 400 pacijenata

Broj oboljelih od COVID-a 19 u Hrvatskoj, pa tako i u Virovitičko-podravskoj županiji znatno je manji posljednjih par tjedana, a jedna od glavnih tema je i cjepivo protiv COVID-a 19. U Dom zdravlja VPŽ u proteklom tjednu stiglo je 500 doza cjepiva, a danas (četvrtak), u drugom turnusu stiglo je još dodatnih 400 doza cjepiva.

Tim povodom posjetili smo županijski Dom zdravlja, gdje nas je dočekao ravnatelj dr. Ivica Fotez, koji je sa zadovoljstvom istaknuo da je procijepljenost građana na našem području dobra. Veliku zaslugu u tome, naglasio je, imaju upravo liječnici opće prakse.

VEĆA CIJEPLJENJA BIT ĆE NA PUNKTOVIMA

Podsjećamo, u prošlom tjednu stiglo je prvih 500 doza cjepiva: 200 doza proizvođača Moderna i 300 doza Astra Zenece. Od prošlog petka, 12. veljače krenulo je cijepljenje, sukladno listama čekanja, a u skladu s planom, prijedlogom i naputcima Zavoda za javno zdravstvo.

– Danas je krenula distribucija drugih 400 doza Astra Zeneca cjepiva koje Dom zdravlja dostavlja svim liječnicima opće medicine u našoj županiji, tako da očekujemo da će do ponedjeljka biti dodatno procijepljeno još 400 pacijenata – kaže dr. Fotez.

Ističe kako je u suradnji sa Županijskim stožerom odlučeno da, dok god bude potrebno, manje količine cjepiva budu distribuirane liječnicima opće medicine.

– Držimo da je to najbolje rješenje, s obzirom da oni imaju najbolji uvid u zdravstveno stanje svojih pacijenata. Idućih tjedana se očekuju i veće količine cjepiva, pa ćemo shodno tome organizirati pet punktova za cijepljenje u županiji: u Voćinu, Orahovici, Slatini, Virovitici i Pitomači – govori dr. Fotez.

Pohvaljuje suradnju županijskog Doma zdravlja s liječnicima opće medicine.

– Radi se o opsežnom poslu koji ne uključuje samo cijepljenje pacijenata, nego i organizaciju cijepljenja, administraciju te brigu o cijepljenima. Svaki liječnik je napisao svoju listu čekanja selekcionirajući pacijente po prioritetima, dobi i kategorijama bolesti. Problemi mogu eventualno nastati kada se cijepljenje omasovi, te kad se pacijenti možda odu cijepiti kod liječnika koji ih ne poznaje i ne zna njihovu povijest eventualnih bolesti. Nadamo se da će se i to dobro organizirati te da neće biti većih problema jer ih ni dosad nije bilo. Naši pacijenti s razlogom najviše vjeruju svojim liječnicima i shodno tome slobodno se možemo pouzdati u liječničku prosudbu. Kao i kod drugih virusnih oboljenja, tako i kod COVID-a 19 ne možemo garantirati da nakon cijepljenja pacijent ne može oboljeti. No sigurno je da je procijepljenošću vjerojatnost za to znatno manja – rekao je dr. Ivica Fotez.

PRVO PACIJENTI IZNAD 80 GODINA



Obišli smo i tim bez nositelja Doma zdravlja VPŽ, ordinaciju doktora opće medicine Stevana Radakovića, koji nam je napomenuo da su za cijepljenje u ovom terminu dobili 10 doza cjepiva Astra Zenece. Namijenjena su, kaže, prvenstveno osobama između 80 do 90 godina starosti, potom onima od 60 do 80 godina starosti, a zatim i onoj grupi mlađih osoba koja zbog kroničnih ili sličnih oboljenja ima prioritet kod cijepljenja.

-Odmah po primitku cjepiva, telefonski sam pozvao sam svoje pacijente. Iako je ispočetka bilo dileme oko toga cijepiti se ili ne te da li je cjepivo koje će primiti efikasno protiv COVID-a 19, ali također i da li im cjepivo može naškoditi, interes građana, posebno onih starije životne dobi je dosta dobar. Pacijenti dobro podnose cjepivo i dosad nismo zabilježili nijedan slučaj neželjenih nuspojava. Idućih dana stići će nam u ordinaciju još 10 do 20 doza cjepiva i vjerujem da će interes za cijepljenje i dalje biti velik. Oni koji su primili prvu dozu cjepiva, za drugo cijepljenje moraju pričekati 4 do 6 tjedana, naravno kada je u pitanju Astra Zeneca cjepivo, dok je kod Pfizer cjepiva strogo decidirano drugo cijepljenje za tri tjedna. No, neovisno o kojem je cjepivu riječ, oba djeluju efikasno te preporučamo posebno starijim i bolesnim osobama da pristupe cijepljenju – pozvao je dr. Stevan Radaković pacijente.

UMIROVLJENICI O CIJEPLJENJU

U ordinaciji tima bez nositelja smo uz doktora Stevana Radakovića i medicinsku sestru Stefani Jandrečić zatekli umirovljenika Stanislava Kušanića iz Virovitice.

-Cijepljenje je prošlo bez problema, dobro se osjećam i drago mi je što sam cijepljen. Inače imam šećernu bolest, pa se kao i svi ostali koji su svrstani u kritične skupine, redovno cijepim protiv sezonske gripe i radi sebe, ali i radi svojih ukućana kojih je popriličan broj, od onih najmlađih do onih srednje životne dobi – rekao nam je.

Između desetak ljudi koji su bili u čekaonici su i virovitički umirovljenici Anka Amidžić i Ivan Kovačević, koji su trpljivo čekali svoju dozu cjepiva.

Umirovljenica Anka Amidžić iz Virovitice jedna je od prvih koja je pristupila cijepljenju protiv COVID-a 19.

-Iskreno rečeno, bojim se zaraze koronavirusom i zbog svog zdravlja, ali i zdravlja svojih ukućana, te svih onih s kojima sam u kontaktu. Kao i većina osoba starije životne dobi, i ja se cijepim svake godine protiv sezonske gripe i mogu reći da je vrlo efikasno – od kada se cijepim, gripu nisam dobila. Nadam se da će tako biti i s COVID 19 bolesti, jer se bojim da bi u mojim godinama i s mojim zdravljem to bilo vrlo opasno – rekla nam je Anka Amidžić.

Vitalni umirovljenik iz Virovitice, Ivan Kovačević, koji je odavno napunio 80-tu, ali je dobrog zdravlja, rekao je kako se brine za svoje zdravlje i da je redovno na kontrolama.

-Razlog tome leži možda i u tome što redovno posjećujem liječnika i ne dozvoljavam da se išta omakne kontroli. Smatram da je COVID- 19 vrlo opasna bolest, posebno za nas starije, a svjedoci smo da je i daleko mlađi teško podnose. Uz svoje redovne liječničke preglede, svake godine se cijepim i protiv sezonske gripe i nisam je dobio. Cijepit ću se i dalje – poručio je Ivan Kovačević.

