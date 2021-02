Iz Gradske knjižnice i čitaonice Slatina obavještavaju korisnike i one koji to tek namjeravaju postati o promjeni radnog vremena koja stupa na snagu od 15. veljače.

Tako će Gradska knjižnica i čitaonica Slatina od ponedjeljka do petka raditi od 8.00 do 19.00 sati s time da će knjižnica u vremenu od 12.30 do 13.00 sati biti zatvorena zbog dezinfekcije prostora. Subotom će knjižnica raditi od 8.00 do 13. sati.

(www.icv.hr, adf)