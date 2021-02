Ministar Beroš: Ako ovako ostane, ima prostora za popuštanje mjera 15. veljače

Ministar zdravstva Vili Beroš gostujući u središnjem HTV-ovu Dnevniku objasnio je što znači sigurnost nekog cjepiva te naglasio da je cjepivo AstraZenece za starije od 65 godina učinkovito i sigurno.

– Ako navedemo da AstraZeneca štiti u 62 posto slučajeva, to znači da u tom postotku ono štiti od zaraze virusom, u preostalom postotku možemo dobiti neke blaže simptome, najčešće samo jedan. Sva registrirana cjepiva gotovo u 100-postotnom iznosu, iako u medicini gotovo nema sto posto, u najvećem mogućem iznosu štite od smrti i teških oblika bolesti. Sva tri cjepiva jednako. Zaštita AstraZenecinog cjepiva je nešto manja, no drugom dozom se može pojačati imunološki odgovor. Ako me pitate čekati drugo cjepivo ili se cijepiti AstraZenecom, mislim da tu dvojbe nema. Bitno je spasiti život, a ne kalkulirati hoćete li razviti jedan od simptoma – rekao je ministar.

Dodao je kako su zatražili od EMA-e i proizvođača odgovore na neka dodatna pitanja.

– AstraZeneca obećala je dostaviti podatke za starije bolesnike. Kada je AstraZeneca vršila klinička istraživanja, epidemija je bila manje razbuktana, isto tako od 600 ispitanika 400 ih je bilo starije od 55 godina. Međutim, nije opravdano medicinski da ako netko s 45 ili 55 razvije adekvatan imunološki odgovor, da bi sa 65 godina bilo nešto značajno drugačije. Pričekat ćemo dodatna objašnjenja. Sva tri registrirana cjepiva priječe u gotovo 100-postotnom opsegu najteži ishod i teške oblike bolesti koji zahtijevaju hospitalizaciju. Izbor je sam po sebi jasan – rekao je Beroš.

Oko 150.000 doza cjepiva AstraZenece očekuje se tijekom veljače. Tu su i cjepiva Pfizera i Moderne. Beroš je rekao da je teško tvrditi kada bi se mogla postići željena procijepljenosti od 70 posto, naglasivši kako sve ovisi o dinamici kojom će cjepiva dolaziti.

– Epidemiolozi tvrde da ako do ljeta postignemo procijepljenost od 50 posto, uz one koji su preboljeli bolest, to bi trebala biti jako dobra imunološka baza da uđemo u ljeto, a potom i jesen. Alternative za odgovorno ponašanje nema. Ukoliko budemo oprezni, i na jesen ćemo imati vremena za ubiranje plodova naše odgovornosti – poručio je.

Beroš je istaknuo da bismo se na jesen, ako ne bude iznenađenja i novih varijanti koronavirusa, mogli vratiti normalnim uvjetima životima. Rusko cjepivo Sputnik V mnogi su dočekali sa skepsom. Sada se ipak otvaraju vrata EU-a i za to cjepivo. Beroš je rekao kako EMA i američka agencija za hranu i lijekove imaju visoke standarde ispod kojih se ne ide.

– Nije bitno otkud cjepivo dolazi, nego koliko je sigurno i učinkovito. U Lancetu je neki dan objavljena studija koja pokazuje da su rezultati treće faze kliničkih ispitivanja ruskog cjepiva na 20.000 ispitanika vrlo dobri. To je vjetar u leđa za rusko cjepivo i mislim da će oni vrlo brzo predati registracijski file EMA-i na odobrenje. Ako to bude tako, nema razloga ne razmišljati u budućnosti i o tom cjepivu – poručio je.

Stožer bi 15. veljače trebao reći što će biti s postojećim mjerama. Beroš je rekao da su trendovi vrlo dobri te da se i dalje trebamo truditi da takvi ostanu.

– Izvjesno je da ćemo još nekoliko dana pratiti epidemiološku sliku i ako ona ostane ovakva, ostaje određeni prostor za popuštanje mjera, ali i dalje moramo biti iznimno oprezni – rekao je Beroš dodajući da iz razgovora s kolegama iz Europe doznaje kako su mnogi u strahu od trećeg vala i pojave novih sojeva virusa, poglavito južnoafričkog.

– Opreza nikad dosta. Moramo pametno i promišljeno balansirati naše mjere i prilagoditi ih trenutku – zaključio je Beroš.

