Ministrica poljoprivrede Marija Vučković: Pokušat ćemo pomoći industriji i proizvođačima šećerne repe

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković najavila je kako bi se uskoro trebao održati sastanak s predstavnicima industrije i proizvođača šećerne repa, kako bi se pronašla riješenja za taj sektor koji je u velikim problemima.

– Ovaj sektor je niz godina u problemima i to treba jasno reći. Ministarstvo poljoprivrede i Vlada doista čine što mogu vezano za povećanje potpora. Sektor itekako ovisi o inozemnim cijenama, a njegovi su problemi počeli s ukidanjem kvota 2015. godine – komentirala je ministrica Vučković u Vođincima na vinkovačkom području gdje je bila nazočan otvorenju dječjeg vrtića.

Po njezinim riječima, može se primijetiti da se površine pod šećernom repom u Hrvatskom smanjuju unatoč osiguranim redovitim potporama.

– Osim što su osigurane potpore iz prvog stupa, dakle redovite potpore dohotku, osigurane su i dodatne potpore. Naime, napravili smo trogodišnji program pomoći proizvođačima šećerne repe kako bismo održali proizvođačke površine, u što je uložen jako veliki novac – 60 milijuna kuna, čime smo nastojali osigurati dovoljne količine sirovine za naše šećerane – rekla je.

Ocijenila je kako su potrebni i dodatni koraci s obzirom na rizike koji postoje u proizvodnji šećera kao i da je šećerna repa proizvođačima manje isplativa nego neke druge proizvodnje.

– Mi ćemo ih pokušati i učiniti, ali ne tako da zatvaramo oči pred nekim praksama koje nisu održive – poručila je Vučković.

Dotaknuvši se prijedloga zakona o sjemenu, ustvrdila je kako taj zakon nije prijetnja autohtonim hrvatskim sortama, niti ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

– Propisana su izuzeća (…) koja se odnose i na ekološku proizvodnju i na one sorte koje će biti na nacionalnoj sortnoj listi kakvu sada nemamo, ali i na druge sorte koje nemaju uvjet za to. Želimo konačno djelom pokazati da brinemo o našim čuvanim autohtonim sortama kojih gotovo da i nema. Danas je svega 0,5 posto sjemena hrvatskog podrijetla. To je loše i to želimo popraviti – kazala je Vučković.

Ustvrdila je da nije istina da kumice na tržnicama neće moći prodavati proizvode ako nisu proizvedeni od sjemena koje nije certificirano.

