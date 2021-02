SEHA Gazprom liga: Sedam pogodaka Janka Kevića u minimalnom porazu NEXE-a kod Vardara 1961

Rukometaši našičkog NEXE-a u sklopu 2. kola SEHA Gazprom lige gostovali su jučer (ponedjeljak) u Skopju gdje ih je dočekala vodeća momčad Grupe B, makedonski Vardar.

Domaća momčad od početka susreta na semaforu je bilježila prednost koja je varirala od minimalnih +1 do maksimalnih +4 tijekom prvih 30 minuta, a zvuk sirene koji je označio odmor zaledio je rezultat na 15:12. Prednost Vardara istopila se u 17. minuti drugog djela kada je NEXE prvi puta dostigao prednost. Uslijedila je igra gol za gol, a prvi su popustili naši predstavnici. Susret je bio riješen nekoliko minuta prije kraja kada se domaćin odvaja na dva pogotka razlike. Gromovi s Krndije do kraja susreta postigli su još jedan pogodak, no to je bilo dovoljno samo za minimalni poraz. Susret je završio rezultatom 27:26.

Interesantno je da su kostur domaće momčadi činili hrvatski rukometaši- Ivan Čupić sa šest i Lovro Jotić sa četiri pogotka. Još jedan naš rukometaš u redovima Makedonaca Ante Gadža, nije se upisao u strijelce.

U redovima Našičana najefikasniji su bili reprezentativci Janko Kević sa sedam i Halil Jaganjac sa četiri zgoditka.

NEXE: Moreno Car, Mihailo Radovanović (7+0), Aleksandar Bakić 1, Fran Mileta 2 (2), Marko Mrđenović, Saša Barišić Jaman, Marin Jelinić, Ivan Vida 2, Borna Manci Mičević 3, Tomislav Severac, Janko Kević 7(1), Mario Tomić 2, Halil Jaganjac 4, Dorijan Markusic 4, i Gianfranco Pribetić 1. Trener: Franjo Lelić.

Sedmerci: 7(3), Isključenja: 8 minuta ( Mrđenović, Jelinić, Tomić i Jaganjac svi po dvije minute).

Novi susret našičana u SEHA Gazprom ligi na rasporedu je 3. ožujka kada će na domaćem terenu ugostiti ukrajinski Motor iz Zaporožja.

(www.icv.hr, mš)