Sjednica Županijske skupštine: Na aktualnom satu govorili o Veleučilištu u Virovitici i brzoj cesti

Vijećnici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije danas (utorak), pod predsjedanjem potpredsjednika Milana Krmpotića, a potom novoizabranog predsjednika Igora Fazekaša, održali su redovnu sjednicu. Na aktualnom satu bilo je riječi o odluci Vlade RH kojom je Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici postala Veleučilište u Virovitici. Župan Igor Andrović istaknuo je kako je sada ostvaren cilj koji je zacrtan 2007. godine.

– Naravno nije se sve to dogodilo preko noći. Moralo se ostvariti nekoliko preduvjeta, bilo je bilo je nužno pokrenuti studijske programe iz najmanje dva znanstvena područja, to su društvene i tehničke znanosti, i najmanje tri znanstvena polja ekonomija, računarstvo i elektrotehnika, što je u proteklom periodu i učinjeno – rekao je župan Andrović, dodavši da sada Veleučilište nudi drugi niz mogućnosti, poput otvaranja novih smjerova potrebnih na tržištu rada.

– Ovo je najljepša potvrda prije svega rada Visoke škole, kao i sinergije koju ostvaruju profesori sa svojim studentima, ali i sinergija Visoke škole sa Županijom i svim općinama i gradovima na području županije, budući da je ovo jedini kao takav poznati “Virovitički model” gdje sve općine i gradovi sufinanciraju rad Visoke škole i sigurno je i to dio uspjeha. Tu je i odlična suradnja s Upravnim vijećem Visoke škole, s našim saborskim zastupnicima i resornim ministarstvom – rekao je Andrović te dodao da je Visoka škola do sada iznjedrila svojih šest doktora znanosti koji su danas zaposleni kao profesori.

– Pokretanjem Visoke škole cilj je bio omogućiti studiranje i onim studentima s područja naše županije koji nisu u mogućnosti studirati u velikim gradovima. Omogućiti im da ovdje diplomiraju i imaju prigodu nastaviti živjeti i raditi. Proširili smo priču i s Fakultetom dentalne medicine u Orahovici i tu ne mislimo stati, pokrenuli smo i izdvojeni Studij drvne tehnologije u Virovitici koji također sufinanciraju Virovitičko-podravska županija i Grad Virovitica, prije toga smo sredstvima EU sagradili Studentski dom sa 108 ležajeva i studentski restoran i danas studenti koji studiraju u Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji imaju iste uvjete i mogućnosti kao u nekim većim gradovima. Čestitam svim djelatnicima i onima koji su doprinijeli da danas u Virovitici imamo hvalevrijedno Veleučilište – rekao je Andrović.

Jedna od tema na aktualnom satu bila je i brza cesta. Zamjenik župana Marijo Klement rekao je kako je do sada izrađena Studija izvodljivosti koja je financirana sredstvima Europske unije, izrađena je i Studija utjecaja na okoliš te je izdano rješenje o njenoj prihvatljivosti, a ugovorena je i projektna dokumentacija za cijelu trasu, vrijedna 33,6 milijuna kuna s ishođenjem svih lokacijskih i građevinskih dozvola. Procijenjena vrijednost cijele trase je oko 1,8 milijardi kuna.

– Razlog tako velikom iznosu je to što navedena cesta prelazi preko Bilogore i sadržavat će oko 11 mostova, 9 vijadukata i 14 nadvožnjaka. Trasa je podijeljena u više etapa, a one u više dionica, tj. poddionica. U ovom trenutku izvode se radovi na dionici Vrbovec 2-Bjelovar u vrijednosti 138 milijuna kuna i radi se o dužini od 5,1 kilometar kojim se spajaju Farkaševac i Breza, mjesto pored Bjelovara, radovi su počeli 1. lipnja prošle godine, a planirani rok završetka je 24 mjeseca od dana uvođenja u posao. Pokrenuto je više javnih nabava na dionici Vrbovec 2 – Bjelovar, tj od poddionice Breza do Bjelovara ukupno 11,8 kilometara, procijenjena vrijednost radova je oko 362 mil kuna s PDV-om, rok planiranog završetka je 30 mjeseci, a početak radova se očekuje sredinom ove godine – rekao je Klement, naglasivši da se realizacija projekta odvija u dva smjera

– To je zahvaljujući saborskim zastupnicima, županu Androviću, gradonačelniku Kirinu i svim našim ljudima koji su u Zagrebu koji lobiraju za realizaciju tog projekta. Uspjeli smo izlobirati da projekt krene i s područja grada Virovitice. Otvorene su ponude u vrijednosti oko 78 milijuna kuna plus PDV za realizaciju čvora Virovitica te oko 183 milijuna kuna za spoj Virovitica s čvorom Špišić Bukovica. Dakle radi se do Bjelovara i od Virovitice prema Bjelovaru – rekao je Klement.

Nakon aktualnog sata vijećnici su glasali o 14 točaka na dnevnom redu, među kojima je, između ostalog, Odluka o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije te usvajanje Prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska.

(www.icv.hr, ml)