Stigao kraj uranjenom proljeću: Za vikend postupan pad temperature

Ove nas godine veljača prevrće kao rijetko, ponegdje i nikada prije ako ćemo gledati službena mjerenja u bazi DHMZ-a. Tijekom srijede smo na području Hrvatske imali vrhunac iznadprosječne topline. Hrvatska je tijekom srijede oborila čak 10 rekorda, uključujući i onaj državni za najvišu izmjerenu temperaturu zraka u veljači. Knin se grijao na 26,4°C.

Najviša temperatura u Virovitici tijekom veljače bila je 21,4°C izmjerena 25. veljače 2008. godine. Jučer smo „vozili“ do 18,9°C, a danas do 20,2°C. No sutra nam stiže promjena.

Ožujak „luđak“, ali i klimatološko proljeće..

Do kraja tjedna očekujemo postupan pad temperature zraka. U dane vikenda vratit ćemo se temperaturnim višegodišnjim prosjecima za kraj veljače, ali i početak ožujka. To bi slikovito značilo pad temperature zraka, u odnosu na tjedan koji je polako iza nas, za 10 do 15°C.

Do kraja tjedna, te u tjednu koji dolazi, barem u prvoj polovici, ne očekujemo oborine. Zadržat će se suho i stabilno vrijeme. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -2°C (u prvoj polovici tjedna) do 4°C. Najviše dnevne od 9°C do 15°C. Krajem tjedna je moguć osjetniji pad temperature zraka. Oborine su izgledne krajem tjedna koji je pred nama. Vjetar slab do umjeren. Do kraja tjedna sjevernih smjerova. Početkom i sredinom tjedna južnih, zatim sjevernih smjerova prema kraju tjedna koji je pred nama. U jutarnjim, ali i večernjim satima mjestimice je moguća sumaglica ili magla. UV-indeks u danima pred nama ponegdje će biti umjeren.

Zanimljivost. Možda ste zamijetili izlaske, ali i zalaske sunca ovih dana? Količina pijeska iz Sahare, ali i čestica vulkana Etne još će danas, ali i sutra iznad našeg dijela europskog kopna biti umjerena do velika. Tako da će nebo biti mutnjikavo, žućkasto ili narančasto. Vikend pred nama vremenskim uvjetima ići će na ruku izletnicima, ali i gurmanima koji planiraju roštiljanje.

