VIDEO Zaboravite na A+++ razred, evo što se mijenja od 1. ožujka

U cijeloj Europi dio elektroničkih uređaja, uključujući većinu grupa kućanskih aparata, nosit će novu, poboljšanu energetsku oznaku, kojom je cilj lakše usporediti energetsku učinkovitost i prema tome odabir uređaja – piše poslovni.hr

Kupite li danas uređaj s oznakom A+++ kao stupnjem njegove energetske učinkovitosti, znajte da će isti takav od 1. ožujka nositi oznaku B. To, međutim ne znači da će vam televizor, perilica ili mikser preko noći ‘gutati’ više kilovata pa biste žalili što ste se žurili s nabavkom, već je stvar da ćemo odsad moći lakše uspoređivati efikasnost samih aparata. I prema tome odabrati “pravi”, koji je štedljiviji.

Europska unija, naime, od ožujka za kućanske uređaje uvodi nove i, tvrdi se, poboljšane energetske oznake (ocjene), prepoznatljive po bojama, od tamno zelene koje označavaju najmanje trošne do crvene koja predstavlja uređaje najniže energetske učinkovitosti.

Oznake i boje na ljestvici ostaju, ali im se raspon zapravo smanjuje, evo kako to objašnjavaju iz Energetskog instituta “Hrvoje Požar” u Zagrebu.

-Danas je većina proizvoda na tržištu u prva tri energetska razreda, jer su uređaji postali sve energetski učinkovitiji. Stoga je najvažnija promjena revidirani sustav ocjenjivanja, koji će se kretati od A do G. Više neće biti dodataka za plus, što će oznaku učiniti jednostavnijom i lakšom za razumijevanje. Uređaj koji trenutačno ima klasifikaciju A +++ mogao bi dobiti ocjenu B prema novoj ljestvici energetske učinkovitosti. To ne znači da je uređaj odjednom manje energetski učinkovit. Samo znači da je proizvod ocijenjen na novoj ljestvici, što potrošačima olakšava odabir onog koji im odgovara i motivira proizvođače da postanu bolji. Ostala važna poboljšanja uključuju: QR kôd koji će dovesti do dodatnih i detaljnih informacija o proizvodu, dizajn cijele naljepnice i izmijenjeni, intuitivniji piktogrami”, navode s Instituta, koji je u Hrvatskoj partner projekta Label2020. To je, priopćili su, međunarodni projekt koji financira Europska komisija kroz program Obzor 2020, a koordinira Austrijska energetska agencija za 16 članica EU. Cilj Labela2020 jest dati potrošačima učinkovite informacije o novim energetskim oznakama za kućanske uređaje, a isti podaci koristit će i distributerima i proizvođačima – objašnjavaju.

Za manje od dva tjedna, dakle, hladnjaci, zamrzivači, perilice rublja, kombinirane perilice i sušilice, perilice posuđa, televizori i elektroničke zasloni nosit će naljepnice s novom revidiranom ljestvicom energetskih oznaka, a od 1. rujna 2021. i izvori svjetlosti, odnosno lampe, žarulje i slično imat će takve nove oznake. Sve ostale grupe proizvoda dobit će novu energetsku oznaku najkasnije do 2030. godine.

(poslovni.hr)