Zbog najavljene hladnoće, Virkom d.o.o. pozvao potrošače na dodatnu zaštitu vodomjera

Zbog hladnog vremena i niskih temperatura koje se najavljuju u našem kraju, tvrtka Virkom d.o.o. pozvala je svoje potrošače na dodatnu zaštitu vodomjera, vodomjernih okana te svih vodovodnih instalacija koje su izložene hladnim vanjskim utjecajima.

– Zbog smrzavanja vode u cijevima, puknuća vodomjera, te puknuća na priključnim vodovodnim instalacijama česte su intervencije djelatnika pa tako i moguć prekid opskrbe pitkom vodom. Podsjećamo da zbog smrzavanja postoji opasnost od većih šteta na objektima i vodovodnim instalacijama, pa zbog toga pozivamo da se vodomjeri i vodomjerna okna dodatno zaštitite od smrzavanja, kako bi se izbjegli mogući problemi i nepotrebni dodatni troškovi – upozorio je tim povodom sve korisnike upravitelj za razvoj i kvalitetu tvrtke Virkom d.o.o. Damir Marenić.

To se prvenstveno odnosi na one korisnike koji imaju vikend objekte u kojima ne žive svakodnevno i samim tim se i voda rijeđe koristi. Prije nego se temperature zraka spuste na niže razine, valja obići te objekte i ako je moguće ispustiti vodu iz vodovodnih cijevi, a samo vodomjerno okno u kojem se nalazi vodomjer treba zaštiti i utopliti, te provjeriti da lije poklopac propisno zatvoren. Naime, ako to nije učinjeno, velika hladnoća u kombinaciji sa hladnim vjetrom može prouzročiti smrzavanje i puknuće vodomjera.

– Instalacije do vodomjera u nadležnosti su isporučitelja, a nakon vodomjera u nadležnosti održavanja samog isporučitelja. Nije potrebno ni napominjati da nikom nije u interesu da se dogodi bilo kakva šteta niti zbog smrzavanja instalacije, a kasnije kada dođe do odmrzavanja, zbog isticanja vode koja može ekstremno naštetiti i objektu u kojemu se nalazi. Također valja provjeriti vodomjerna okna u samom domaćinstvu, posebice tamo gdje vodomjeri nisu u grijanom prostoru. U tom slučaju valja ih zaštiti po mogućnosti s materijalima sa dobrom sposobnošću izolacije, poput stiropora ili staklene vune, a mogu poslužiti i deke, pa i slama koja je poznata po svojim izolacionim svojstvima. Kada projektiramo vodovodne mreže onda i računamo na kojoj dubini moraju biti cijevi, da ne bi došlo do smrzavanja, međutim priključni vodovi kod nekih su korisnika možda na manjoj dubini. Tada je iz tih cijevi najbolje ispustiti vodu upravo zbog mogućnosti smrzavanja – upozorio je Damir Marenić napomenuvši da sve prijave kvarova treba uputiti na Virkomov broj telefona za intervencije 033 721-845.

(www.icv.hr, bs)