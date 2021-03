2. HRL SJEVER Derbi kola u Đurđevcu: Pitomačanke pale u posljednjih deset minuta susreta

U 17. kolu 2. hrvatske lige Sjever rukometašice Pitomače izgubile su u Đurđevcu od domaće istoimene ekipe u vječitom susjedskom derbiju 32:26.

Pitomača je bila bolja u prvom dijelu. Do 27. minute Pitomačanke su imale prednost od jednog do tri zgoditka. Na odmor se odlazi s prednošću Đurđevčanki 16:15. U drugom dijelu domaća ekipa uglavnom je imala minimalnu prednost, a rukometašice Pitomače su tek uspjele u dva navrata poravnati rezultat (19:19 i 23:23). U posljednjih deset minuta igračice Đurđevca u dva navrata odlično koriste igračicu više i dolaze do kapitalne prednosti od šest zgoditaka, koju su zadržale do kraja pvog susreta.

Najefikasnije u gostujućim redovima bile su Tamara Štefanec s deset i Nina Ferić sa sedam zgoditaka. Pitomačanke su tako doživjele protiv Đurđevčanki drugi poraz u samo mjesec dana. Naime, 11. veljače odigran je kup susret između ovih dviju ekipa, a pripao je rukometašicama Đurđevca rezultatom 37:29.

Pitomača: Iva Biuk, Iva Blažević, Erin Pintarić, Nina Ferić 7, Tamara Štefanec 10 (1), Antonela Brlas, Sofija Martinčević, Nika Pintarić 1, Marija Roberta Magić, Gabriela Kakša, Valentina Šanteković 1, Ana Šimić Kaša 2, Dora Šandrovčan 3 i Vita Domijan 2. Trenerica: Sanja Šandrovčan.

(www.icv.hr, ts, foto: ilustracija, I. Bedeković)