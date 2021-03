U povodu, 8. ožujka, virovitičko-podravski župan Igor Andrović čestitao je Međunarodni dan žena.

– Život svakog od nas, obilježen je ljubavlju, potporom i žrtvovanjem žena. To je ljubav naših majki, supruga, sestara, kćeri, to je bezuvjetna ljubav. Vi ste one koje bogatite naše živote i svijet u kojem živimo, vi stvarate savršeni svijet. Stoga, neka ovaj Dan žena doista bude Vaš praznik. Hvala Vam, jer to je najmanje što možemo reći.

(vpz.hr)